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法雅客、iStore 2019熱銷商品TOP 3大公開　AirPods稱王全年賣破6萬個

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▲法雅客、iStore公佈去年熱賣TOP3。（圖／法雅客提供）

▲法雅客、iStore公佈去年熱賣商品TOP3。（圖／法雅客提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

去年蘋果公司發表旗下最新iPhone 11手機，銷量回升，近期複合型賣場法雅客與蘋果經銷商iStore公開2019年銷量前3名單品，熱門配件AirPods銷量雙稱王，一年2家通路銷量可破6萬個，iPhone 11與iPhone XR分別位居2、3名，而任天堂遊戲主機Nintendo Switch近期也出現一波熱賣，拿下法雅客銷量第4名，新垣結衣代言的健身環大冒險更是缺貨連連。

▲法雅客、iStore公佈去年熱賣TOP3。（圖／法雅客提供）

▲AirPods銷量是法雅客、iStore 2家最多的熱賣商品。

iStore今公佈2019旗下最熱賣商品前3名，分別是AirPods，一年銷量達5萬個，以及iPhone 11，3個月銷量破2萬支，第3名則是iPhone XR，一年銷量約1萬支，此外，還透露iPhone 11最受歡迎的並非綠色，而是紫色機身最受歡迎。

▲法雅客、iStore公佈去年熱賣TOP3。（圖／法雅客提供）

▲最受歡迎的iPhone 11機身是紫色。

複合型賣場法雅客則表示，2019銷量前3名與iStore排名相同，而近期任天堂遊戲主機Switch則有升溫趨勢，可能是因為將近年節，加上大量廣告行銷奏效，日本女星新垣結衣代言的健身環大冒險，一上架就賣光，目前市場上仍在缺貨，預計約一月中、農曆春節前還會有一波補貨潮，消費者要把握機會。

法雅客去年宣佈成為小米經銷商，快速在北中南包括新光三越南西、新光三越台中中港店與新光三越小西門展店，今年預計再展2至3間小米專賣店，其中一間可能落腳信義區，法雅客副總經理陳盈華表示，法雅客是複合賣場，2020年預計將與其他百貨合作，也不排除開設獨立店。

▲法雅客、iStore公佈去年熱賣TOP3。（圖／法雅客提供）

▲位於新光三越台中中港店的小米專賣店。

法雅客補充，目前在期開設的小米店鋪中，熱賣商品前3名分別為售價865元的小米手環、售價545元的藍牙真無線耳機，以及售價995元的打氣機。

▲法雅客、iStore公佈去年熱賣TOP3。（圖／法雅客提供）

▲小米藍牙真無線耳機。

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