10年前在想些什麼？從Google Activity查看自己過去完整的活動紀錄

▲Google Activity可查看自己這10幾年來在Google搜尋引擎上的所有活動。（圖／截自Google）

記者王曉敏／綜合報導

現代人的生活幾乎離不開網路，搜尋龍頭「Google」更陪伴了我們已超過20年，甚至已成為「搜尋」的代名詞。有想過自己這幾年來都利用Google做了什麼嗎？稍早有網友在國外論壇上發文指出，現在用戶已可利用Google查看自己這10幾年來的所有舉止，這些紀錄有些能令人會心一笑，有些則會讓人感到毛骨悚然。

「大多數的人約在10年前開始於網路上發布照片來展示自己的生活。如果你覺得很無聊，不如用Google來看看10年前的自己在想些什麼吧。」國外網友稍早在reddit論壇上發表一篇文章，建議用戶可透過Google的「我的Google活動」來查看自己10年來在Google上所搜尋、閱讀及觀看過的內容。

該網友指出，在執行操作前，得確保自己登入的Google帳號是使用時間最長的，「愈舊的帳號，能看到的內容愈久遠。」接下來只要進入「我的Google活動」（My Google Activity），並點選搜尋欄下方的「＋」即可依日期和產品篩選。用戶可依據自己創立Gmail帳號的時間作為起始日期隨意拉個起訖時間，即可看到這段時間來，所有在登入該帳號情況下的活動。

▼可自行設定起訖時間及產品。（圖／截自Google）

根據這些內容，用戶可回憶一下自己曾迷戀上哪些遊戲、喜歡上哪些歌或哪位明星。值得一提的是，這些活動的陳列方式僅能從最近到最遠，因此若要滑到最早以前的活動舊得一直滾動到最下方。

《The Verge》記者霍利斯特（Sean Hollister）實測查詢自己在2010年2月以前的活動。根據他所查詢的內容可以推測，當時的自己尚未沉迷於手機，且正急切地想知道如何將自己的處理器超頻到1GHz以上。此外，他還發現自己曾搜尋從布里斯班到南舊金山的Google Maps路線，想起當時的自己正從事各種工作，並竭盡所能地採訪每一家電子遊戲刊物。

Google允許用戶將自己記錄在Google帳戶上的活動刪除，不過霍利斯特指出自己相當猶豫，但他確定自己至少現在不會這麼做，「我確定Google知道的遠比我想知道的要多，但我還不準備刪除這份紀錄得最全面的資料」，霍利斯特表示，「我已經接受了隱私是一種幻想，我敢打賭即便我刪除了這些資料，Google仍能找到辦法給我重定向廣告。」

一些網友在reddit下方留言指出，感到自己這麼詳細的搜尋及活動紀錄而感到相當羞恥，「我似乎在2013年才發現了無痕模式」、「在知道無痕模式之前，我不敢搜尋任何奇怪的東西」、「這真的很羞恥，從字面上看，我搜尋的第一個關鍵字是色情影片。說句公道話，當時我正經歷青春期。」

不過也有一些網友從中想到自己遺忘以久的回憶，「非常感謝。我一直在尋找2015年在某處丟失的軟椒鹽捲餅食譜。」但也有一些網友想到了一些傷心的往事，「看著我讓我有點傷心: (」、「這讓我想起了我的舊婚戒，那可不是一段好婚姻」、「回想起了高中時期，當時我有很多朋友，還有一些非常好的朋友，而這些朋友現在我都已經失去了。」

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