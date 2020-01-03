老爸走火入魔！出遠門交代三餐餵「狐狸」　女兒看傻：比我吃還好

▲爸爸交代的「菜單」，讓女兒看了傻眼。（圖／翻攝自推特／amymacmillanX）

圖文／CTWANT

蘇格蘭一名中年男子日前在花園看到一隻野狐狸，擔心牠挨餓便好心餵牠吃東西，但沒想到，男子這一餵竟然「走火入魔」了，往後的日子，他不僅天天餵食這些狐狸，出遠門時還再三交代女兒要幫忙照顧，讓女兒相當傻眼；事後女兒將父親的可愛行徑PO到網路上，貼文在短短幾天就獲得近2萬個讚、1300條轉發。

艾米（Amy Macmillan）近日在推特上分享老爸的瘋狂舉止，貼文寫道：「我的老爸瘋了，他這幾個月以來一直在餵食一隻野狐狸，並寫下一張紙條告訴我如何在他出遠門時餵食狐狸。」

為了不讓狐狸挨餓，父親制定一份清單，要求艾米每天必須餵狐狸吃2次飯，而且還提供豐富的選項不讓牠們吃膩，其中晚上6點可選擇3大塊肌肉或是4隻雞翅，相當幸福；此外，到了晚上10點，艾米還必須餵狐狸吃零食。

▲女兒送老爸一個狐狸吊飾。（圖／翻攝自每日郵報）

父親如此鍾愛狐狸，艾米也在聖誕節送他一隻狐狸吊飾，讓老爸出遠門時不要太掛念自己的好夥伴，也沒想到當他出門時，竟然真把這串吊飾扣在行囊上，讓艾米看傻了眼。

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