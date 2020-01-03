尿尿會痛！X光一照「妹妹塞滿樂高」　80歲嬤狠瞪老公：老不修，你還拿？

▲不要亂塞異物進下體。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

夫妻間的床上特殊行為要適當，否則可能會引發感染。急診科醫師田知學在節目《醫師好辣》分享一則案例，80歲阿嬤到急診看病，指尿尿會痛，然後一直瞪著旁邊的丈夫，結果X光一照下去，發現阿嬤下體居然有一堆樂高玩具，當場超傻眼。

田知學表示，一開始判斷阿嬤應該是尿道感染，因此請她先做尿液檢查，但奇怪的是報告出來發現沒有感染狀況，而旁邊的阿公想講什麼，又不敢講；由於阿嬤還是持續不舒服，人甚至痛到無法站起，只能坐輪椅，最後將她安排照X光。

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▲醫師分享案例。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

田知學透露，一看到X光照片嚇到，阿嬤的腹部居然有一堆大小不一的東西，看起來像是玩具，有角角那種，趕緊找婦產科將異物取出；她說，「原來是阿公在阿嬤的陰道裡面，塞了一堆的樂高。」

後來將東西取出後，把玩具放進塑膠袋還給阿公。而阿嬤可能覺得特殊情趣被大家知道，很不好意思，所以對著阿公痛罵，「老不修，你還拿？要還給孫子玩？」田知學則提醒，夫妻床上增添情趣可以，但要用對東西。

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