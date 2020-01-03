四肢當拔河狂扯！10月嬰遭「20歲母與男友人」虐死　父崩潰：像玩具甩

▲陳姓男子表示，兒子才10個月大就被虐死。（圖／資料照，下同）

圖文／CTWANT

新北市一名僅10個月大的男嬰上（12）月28日突沒有呼吸心跳，送往林口長庚醫院急救仍身亡；醫生發現，男嬰身上都是瘀青，肚子還腫脹發黑，明顯遭虐，立即通報。檢方調查後認為，男嬰母親與陳姓男友人涉有重嫌，依傷害致死、妨害幼童自然發育罪向法院聲押獲准。

事發當天，男嬰母親呂女（20歲）與姊姊帶著孩子到陳姓男子（21歲）的桃園家中，沒想到男嬰到了晚間突然面色發黑，送醫搶救仍身亡。由於男嬰身上有許多瘀傷，加上問男嬰母親都支支吾吾，無法交代清楚，院方立即通報警方處理。

▲男嬰母親與陳姓男友人涉虐童。

事後男嬰的阿姨在親友逼問下透露，妹妹、陳男都有打小孩，因為小孩一直哭，陳男除了搖晃小孩還腳踹，還把四肢當作拔河一樣大力猛甩，後來發現小孩昏迷才趕快送醫。

對此男嬰生父悲痛表示，下午收到呂女的簡訊說小孩出事了，趕到醫院就看到兒子全身插管，不認識陳男，但曾目睹對方與妻子來往密切，不明白為何下手如此惡毒；早在出事前就有發現孩子身上有菸疤、瘀青，因此通報社會局，但妻子都說是小孩跌傷。

男嬰生父指出，真的很想痛扁陳男，從妻子姊姊的口中得知，2人把小孩當成玩具，不僅用力搖晃甩動，甚至癱軟了也不肯放過，之後還延遲一個多小時送醫，真的很令人生氣。

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