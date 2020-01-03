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陪女友爸媽逛好市多　他秀一波3C知識＆Man力「主動刷卡結帳」！結局賺慘了

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▲▼好市多。（圖／ETtoday資料照）

▲美式賣場好市多（Costco）相當受家庭客戶喜愛。（圖／ETtoday資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

情侶在穩定交往一陣子後，「見父母」成了要面對的一大關卡，畢竟從長期關係來看，和對方家人和諧相處也是重要的課題。就有女網友分享了上周末帶男友與父母相見歡，一同逛美式賣場採買，結果只見他大顯神威，對3C、寵物如如數家珍，最後甚至主動刷卡買單，完美通過了「女婿資格鑑定試煉」！

女網友2日中午在Dcard貼文，提到第一次帶男友回家見父母，碰巧2老打算去好市多買日用品，他們就一起同行。進門不久先到了家電區，老爸突然開口「家裡的電視想換了，有沒有推薦品牌？」說時遲、那時快，男友瞬間介紹起了各家品牌和功能，「從夏普到國際，從1080到4K，從平面到曲面，甚至還講了音響的選擇！」

隨後4人到了寵物區，因為女生家裡有養貓，每次到好市多總會補貨罐罐貓砂，這時男友馬上展現貼心，主動上前幫忙把幾包近20公斤重的商品搬下來放進推車裡，「老媽調侃著說平常有在健身哦，但老爸卻只有點頭微微的一笑。」

陪女友爸媽逛好市多　他秀一波購物知識「主動刷卡結帳」（圖／翻攝Dcard）

▲女網友一家人先到了家電區，男友秀一波豐富的3C知識。（圖／翻攝Dcard）

最後結帳的時候，男友表現依然主動，先是把重量不輕的貓砂扛上輸送帶，接著順勢走到前端，掏出身上的聯名卡準備結帳。「不用啦，我們來就好」，女方爸媽趕緊開口，卻一下子就被男友給推了回去。

「OOO今天謝謝你喔，你的主動和貼心幫了我們很多忙，這我就放心了，相信你以後會疼她讓她幸福的。」回到家安頓好後，媽媽先是對男友說了這些話，又轉頭對她說「可以嫁了啦」！

吃完晚飯後她準備回宿舍，這時爸爸悄悄走來，發表了認可宣言，「妳媽看人的眼光不錯，她認可了我沒意見，但要是對妳不好，我可不會饒了他。最後這個錢還給人家吧！」原來今天的好市多之旅，是2老策畫的一場女婿資格鑑定，男友優異的表現博得了滿滿好感，「終於換我的男人沒讓我失望了」！

陪女友爸媽逛好市多　他秀一波購物知識「主動刷卡結帳」（圖／翻攝Dcard）

▲之後在寵物用品區，男友展現Man力扛貓砂。（圖／翻攝Dcard）

文章貼出後，多數網友都稱讚男友很厲害，「其實他偷偷當過店員沒跟妳說」、「男友該不會是賣電視的吧」、「下次要測試記得帶去建材行搬水泥」、「我有會員卡，其他都不會」、「看到信用卡幫付款可以直接合格」、「神隊友都是別人家的」。

不過也有另一派網友認為，初次見面表現太積極不一定好，「個人覺得去強壓過長輩搶付錢，其實有點不太禮貌」、「貓砂不用放輸送，是為了要表現吧」、「這樣根本沒辦法看出什麼吧，第一次見面就做成這樣我反而覺得怪」、「為什麼要幫忙家裡付買貓用品錢」。

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