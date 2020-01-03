超出手掌大！好市多鎮店甜點「試吃超豪邁」嗨爆　網曝分店：真的有誠意

▲巧克力甘納許蛋糕豪邁試吃 。（圖／翻攝自COSTCO好市多 消費經驗分享區）

記者張嘉晏／綜合報導

這試吃已經不是試吃了！一名網友在好市多社團分享試吃蛋糕的超霸氣景象，只見他手拿的巧克力甘納許蛋糕塞滿了整個盤子，就像是壽星在吃生日蛋糕一樣，讓眾網友們都超羨慕，表示「超有誠意的」、「哪家分店」。

有網友2日在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」中發文，只見他手端了一個紙盤，上頭正是一大塊超夯鎮店甜點「巧克力甘納許蛋糕」。只見這塊蛋糕的尺寸又厚又高超豪邁，但這並非是誰在賣場裡慶生，原PO表示這其實是「試吃品」，讓網友們都超羨慕。

請繼續往下閱讀...

網友們看完紛紛跪求分店，「你是最後一位試吃員嗎」、「急著下班？」、「這已經是生日蛋糕等級的量了」、「哪家分店這麼大氣豪邁」、「是不是快打烊了，切大塊一點比較快分完」、「超有誠意的」、「是工作人員生日吧」。

▲網友留言 。（圖／翻攝自COSTCO好市多 消費經驗分享區）

對此有消費者表示，大約晚上9點30分時，有在台北內湖店看到此景，還有網友說之前桃園南崁店也有這麼大方過，女兒起初雖然很開心，不過吃到一半就開始面露難色說吃不下了。

說到這款巧克力蛋糕，不少買過的人都表示，除了冰著吃，拿去微波加熱其實也是不錯的選擇，微融化的溫熱巧克力搭上冰冰的蛋糕，讓人有「冰火五重天」的享受，把蛋糕提升到另一個境界。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

