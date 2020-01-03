一早超商排人龍！結帳「這3種事」最顧人怨…取貨秒上榜　網怒：繳費更煩

▲原PO問卦「早上的超商前面排的人做什麼最討厭？」（示意圖／記者曾婉婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

早上到超商買早餐或咖啡的時候，很常有一堆人排隊等結帳。一名男網友發文表示，他早上喜歡吃便利商店的東西，但常常遇到大排長龍的隊伍，讓他覺得很困擾，「今天看到排在自己前面的同事（50up）在取貨，頓時很想巴下去」，最後忍不住問其他人「還有什麼你們不想排隊前面的人做的事的？」

這位網友2號在PTT的Gossiping板上問卦「早上的超商前面排的人做什麼最討厭？」說早上在超商遇到大排長龍的隊伍就會覺得很困擾。日前他要結帳的時候，看到排在自己前面的50幾歲同事居然要取貨，頓時很想給對方「巴下去」，畢竟取貨相當花時間，店員光是找貨就可能花掉幾分鐘，再來又要結帳、簽收，「還有什麼你們不想排隊前面的人做的事的？」

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看到貼文後，大家覺得最「顧人怨」的莫過於3種，就是繳費、取貨跟買咖啡，「咖啡超久，每次前面點咖啡，店員都和打遊戲中離沒兩樣」、「繳費、取貨、泡咖啡，三合一，而且都是當地房東地主不趕時間」、「帳單＞取貨＞泡咖啡」、「一大疊帳單跟領一堆貨」、「帳單還好吧？除非慢慢數錢那種，取貨才煩。」

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▲店員幫客人找包裹很花時間。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

留言中還有許多人附議，「買咖啡、領包裹的都很欠揍，不知道人家在趕時間嗎」、「繳好幾隻電話費」、「絕對只有帳單，而且是好幾張帳單那種，收據一張一張撕，明細一張一張釘，拜託不要在尖峰時間繳帳單好嗎」、「拿出一堆帳單跟一大包鈔票零錢的」、「老人家繳帳單，刷了一堆最後説錢帶不夠，害我遲到。」

也有網友點名其他討人厭的行為，「不是購物的都很討厭」、「1.泡咖啡 2.帳單 3.掏零錢」、「等一下我有零錢（翻（找（數」、「最多的就是找零錢，有些超久」、「找零錢，而且還一定要湊到剛剛好的人」、「帳單、領貨、結帳刷集點、刷憑證」、「女三寶啊，店員告知多少錢才開始打開包包找錢包，打開錢包找零錢。」

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