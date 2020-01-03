挖出沈一鳴送的環保筷！退伍空軍「3件小事」憶時任聯隊長：有受尊重的感覺

▲參謀總長沈一鳴上將元旦升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

國防部UH-60M黑鷹直升機意外造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，引起各界關注悼念。一名曾任空軍第二聯隊士官的男網友日前發文，分享記憶中的沈一鳴，不論階級地尊重著每個阿兵哥，也是個體貼暖心的人。其他網友都很不捨，「八卦版上的回憶文章都對他一致好評，越看越覺得難過」、「用這樣的方法認識一位好人真的很難過。」

這位男網友在PTT的Gossiping板上分享回憶，先貼出一張擺滿胸章的照片，「小弟我曾任空軍第二聯隊士官，時間一到就退伍了，只有嫩嫩的這些留下來當紀念」，並說中間一個印有「聯隊長沈一鳴贈」字樣的東西，是當時沈一鳴以聯隊長名義送全聯隊的環保筷，不過忘記贈送理由，「得知消息，一下班就是先把這些東西挖出來。」

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▲原PO曾收到沈一鳴以聯隊長名義送的環保筷。（圖／翻攝自PTT）

接著原PO就開始回憶往事，說空軍餐廳有分空勤和地勤，在沈聯隊長到任之前，地餐爛到他寧可多花錢去買別的，而且地餐還分主官入口跟士官兵入口，「想當然，菜色差很多！成功嶺都比較強。」結果據說，沈聯隊長到任的幾天內，某天中午他突然自己跑到士官兵區拿餐盤打菜，然後就隨意坐下用餐。

「從此之後，整個餐廳品質大為提升，再也不分什麼主管區／一般士官區，菜色也由原本三樣菜變成六到八樣菜，不單單只有加菜而已。」除此之外，原PO提到某次演習的簡報，應該是沈一鳴的要求，全部所有參與人員，不分官士兵、空地勤都要到禮堂聽取簡報，「這種作法現在回想起來真的會有被尊重的感覺。」

原PO也分享同學告訴他的事，「我同學也說，某次值安官，他（沈一鳴）直接跑到安官寢室問『吃飽沒？天氣冷要多穿點衣服』」，讓原PO也不捨直呼，「唉！真的是好人不長命，禍害……，沈總長辛苦了。」

看到貼文後，網友也紛紛為這位參謀總長感到不捨，「唉！英才啊」、「唉，好長官常留台灣民心」、「會升官不是沒有原因的，我當兵遇到的星星人都不錯」、「其實去年（前年？）沈剛上任總長的時候，就已經不少和他共事過的人稱讚沈了～不只是人離開了才聽到好話的，這更難得」、「這樣方式才了解這長官，真令人難過QQ」、「一個幾乎完全好評的高階將官，真的很可惜呀」、「QQ 真的是天妒英才。」

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