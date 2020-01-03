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小五生買早餐！同事「一天給50元」他好奇夠嗎　網一面倒嘆：N年前物價

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小學放學,小學生,家長接送,走路接送,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲原PO同事給小孩50元買早餐。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「該給小學生一天多少零用錢？」說他和同事閒聊的時候，問到每個月給小孩多少零用錢，對方就說「沒給他啊，就有上學的日子（苗栗上學）每天50元吃早餐而已，學校有營養午餐，晚餐吃家裡」，本來以為小孩不到三年級，結果一問才知道已經五年級，「認真發問，一個小五的小學生一天50元夠嗎？」

看到貼文後，不少人都直呼根本不夠，「小孩子早餐只吃50也太瘦了吧」、「不夠，有些時候會為了買某個東西，早餐不吃」、「靠妖還以為不含早餐50」、「以現在物價，早餐50元大概就一個雞腿堡而已，以國小發育程度有可能吃不飽呢」、「現在最便宜也要20元有夠貴」、「現在物價50是能吃三小？雞腿堡就45～50，連加點一個飲料都做不到。」

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▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲50元吃早餐，許多人都覺得一點都不夠。（示意圖／記者許力方攝）

還有男網友回文，「每天50元吃早餐都已經是N年前的價格了，況且以傳統早餐店來說，一個蛋餅就要20元，再買杯奶茶或紅茶都快40元」，認為以一個五年級的小孩來說，50元有時可能吃不飽。他也分享朋友的做法，是每天早上上班前直接帶小孩去早餐店吃，一是不用擔心小孩吃不飽、二是不用擔心小孩會為了存錢故意不吃早餐，「總之一句，早餐50元真的有點少……」

另外也有人認為應該還可以，「苗栗物價比北部其他縣市低很多欸，夠了啦」、「有熟的早餐店可以包月，不過也不是每家都肯」、「你也要能發現，小孩的世界，早餐錢是拿來省的」、「存起來玩手遊，一堆都是這樣」、「早餐應該是家裡準備好給孩子，不要直接給錢，免得孩子為了存零用錢不吃早餐」、「苗栗的物價，50元早餐很夠了吧？」

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