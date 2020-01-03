公司尾牙「撞期大選日」還辦在高雄！台北哥超煩惱　網求兼顧…1招幫神解

▲原PO公司尾牙跟大選日撞期。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

過年就快要到了，許多公司陸續準備辦尾牙。一名男網友在PTT發文，說他們公司的尾牙剛好辦在大選日（11號）的中午，而且地點在高雄，儘管有跟老闆提醒那天是「有點重要的日子」，但老闆說餐廳是一年前就訂好的、不能改，讓身為台北人的他不知道該不該去尾牙，「如果抽中最大獎但我不在不就很虧？」

這位男網友在PTT的Gossiping板上發文問卦「尾牙辦在1/11號中午要去嗎？」文中表示，「小弟公司尾牙辦在1/11中午，而且還在高雄（我台北人），跟老闆小小提醒了一下那天是有點重要的日子，結果老闆說這是一年前就訂好的，不能改」，讓他不知道該不該去尾牙，「如果抽中最大獎但我不在不就很虧？」

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▲網友狂勸投完票再搭高鐵去吃尾牙。（示意圖／pxhere）

看到貼文後，網友都紛紛給出建議，叫他兩邊都兼顧，「搭高鐵不就好了」、「投完票馬上搭高鐵啊」、「投完票再搭高鐵去抽獎」、「8點投完直奔高鐵，中午吃尾牙，不難」、「就問你未來和頭獎誰比較重要」、「尾牙每年都有，大選四年一次」、「投完再下去吃啦！祝你中大獎。」

不過原PO也在留言處透露，說他想當監票志工，「可是以往我都會去當監票志工，光是我一個人就救過好幾張差點被黑掉的票」，有網友則是回應「你七點半就去投票所等嘛～很難嗎？而且尾牙又沒說不能中途進場，你可以去高雄的當志工不會嗎？」「早八去投票，趕高鐵，晚上高雄監票。」

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