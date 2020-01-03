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「紙上策展」3日工作坊！編輯獨一無二小誌　思考兒童人權議題

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▲▼ 國家人權博物館特別針對15-18歲青少年舉行3日的「紙上策展—《小評論》編輯工作坊」，也針對國小3至6年級舉辦「我的人權小書-數位故事書工作坊」。（圖／國家人權博物館提供）

▲國家人權博物館將舉行3天的「紙上策展—《小評論》編輯工作坊」，從紙上策展的角度，將思緒梳理成文字和圖畫，動手製作出一本獨一無二的小誌。（圖／國家人權博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

為了讓「兒童人權」議題走入大眾日常生活，國家人權博物館去年底舉行一系列活動，將延續至今（2020）年寒假，特別針對15-18歲青少年舉行3日的「紙上策展—《小評論》編輯工作坊」，也針對國小3至6年級舉辦「我的人權小書-數位故事書工作坊」，讓更多青少年及兒童認識並思考自身權益，製作獨一無二的成品表達自我。

國家人權博物館自去年底推出「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30週年系列活動，透過特展、園遊會、工作坊等形式，讓更多人了解兒童人權的議題。

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《兒童權利公約》中將兒童定義為18歲以下的個人，而青少年跳動的靈魂又與前一階段的兒童期有所不同；代表著更細膩的抽象思考、更敏銳的感知能力。因此，青少年期也容易感到困惑和情緒低落。面對前所未有的挑戰，唯有透過認識自身的權益，了解不同情緒的抒發方式，才能將青少年期的種種難關，化作進入下個階段的重要養分。

「紙上策展—《小評論》編輯工作坊」規劃3天的課程，以刊物製作為出發點，引導學生思考《兒童權利公約》與自己的關係，並邀請參與青少年們為自身權益發聲，將《兒童權利公約》中的4大基本原則融入日常生活之中。

課程更特別邀請「青少年」來擔任講師，自主推動學權的全國中學學生權益促進會將於第一天分享兒權知識與青少年所關心的權利議題，以親身經驗啟發參與青少年對於人權的理解；第二天則是進入「編輯」實務，邀請活躍的校園刊物「附中青年」團隊，分享他們如何在每一期刊物中進行企劃與採訪編輯，又是如何不受學校資助，以獨立刊物的角色爲迷惘的青少年說出心聲。

同時邀請致力於人權議題與繪本專業的沃時文化，以紙上策展的角度，將思緒梳理成文字和圖畫，動手製作出一本獨一無二的小誌呈現他們心中的《小評論》。全程參與者將提供活動參與證明。工作坊於2月3日(一)至5日(三)每日下午1點到5點於白色恐怖景美紀念園區舉辦，即日起開放線上報名

▲▼ 國家人權博物館特別針對15-18歲青少年舉行3日的「紙上策展—《小評論》編輯工作坊」，也針對國小3至6年級舉辦「我的人權小書-數位故事書工作坊」。（圖／國家人權博物館提供）

▲「我的人權小書-數位故事書工作坊」從聆聽故事、圖像創作及有聲書編輯等方向，帶領孩子們做出自己的數位小書。（圖／國家人權博物館提供）
 
另外針對國小3至6年級舉辦「我的人權小書-數位故事書工作坊」，融合故事分享與數位有聲小書的內容製作，連結兒童與人權，讓孩子嘗試藉由圖繪、錄音等有趣的形式表達自我，並與師長、家人、社會大眾對話，展現創意無限、勇敢發聲的兒童力。

工作坊的上半場，特別邀請推廣兒權不落人後的翁麗淑老師，以柯札克的故事為起點，帶領孩子認識兒童的4大基本權利，並聆聽白色恐怖的學生受難者、兒童家屬的故事，藉以觸發自身的經驗分享。

工作坊的下半場，則由長期關注社會議題、推廣兒童美術的插畫家蕭宇珊，就圖像創作及有聲書編輯等面向來做教學示範，除了帶領孩子進行插畫創作外，並為故事圖像配音；最後上傳至網站加以整合編輯，共同創作出團隊的人權有聲小書。
 
「我的人權小書-數位故事書工作坊」將於1月18日(六) 招收國小3至4年級孩童、2月22日(六)招收國小5至6年級孩童，於白色恐怖景美紀念園區各舉辦一場全日（上午9點至下午5點）數位故事書工作坊，工作坊將透過團隊合作製作數位有聲故事書，僅招收國小學童，可3人一組團體報名，但不開放家長陪同，歡迎家長參與工作坊當天的成果發表。1月場次即日起開放線上報名、2月場次將於1月22日開放報名。

▲▼ 國家人權博物館特別針對15-18歲青少年舉行3日的「紙上策展—《小評論》編輯工作坊」，也針對國小3至6年級舉辦「我的人權小書-數位故事書工作坊」。（圖／國家人權博物館提供）

▲國家人權博物館針對國小3至6年級舉辦「我的人權小書-數位故事書工作坊」，讓孩子嘗試藉由圖繪、錄音等有趣的形式表達自我。（圖／國家人權博物館提供）

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