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「流麻溝15號」曾是他們共同戶籍　2019綠島人權藝術季暑假展開！

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▲▼ 2019綠島人權藝術季（圖／文化部提供）
▲「2019綠島人權藝術季」邀請12組藝術家登島創作，展覽將於6/15-9/15。（圖／文化部提供）

生活中心／綜合報導

「2019綠島人權藝術季」邀請12組藝術家登島，以「拜訪流麻溝15號」為主題創作，即將在6月15日至9月15日舉行，暑假至綠島旅遊的遊客可至「白色恐怖綠島紀念園區」參觀，感受經由藝術重新詮釋後的歷史記憶。

▲▼ 2019綠島人權藝術季（圖／國家人權博物館）
▲「流麻溝15號」曾經是所有綠島政治犯共同戶籍所在地。（圖／取自國家人權博物館臉書）

由國家人權博物館舉辦的「2019綠島人權藝術季」，主題為《拜訪流麻溝15號：記憶、地方、敘事》，策展人羅秀芝表示，「流麻溝15號」曾經是所有綠島政治犯共同戶籍所在地，是個確切的時空位址，但現在這個地址已變成「將軍岩20號」，功能也從「監獄」變成「白色恐怖綠島紀念園區」。

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這次展覽中，邀請藝術家以他們的角度，對屬於這個地方的記憶進行藝術性的編寫與敘事，形塑出結合政治受難者生命故事與綠島人文特色的當代樣貌，讓人們在「流麻溝15號」與歷史相遇。

文化部蕭宗煌次長說，台灣曾走過一段國家以制度性方式壓迫人民的歷史，這段歷史之所以需要被重新提醒及檢視，是希望讓社會記取過去的教訓，避免重蹈覆轍。今年的綠島人權藝術季藉由「記憶、地方、敘事」這個策展命題，透過藝術家到綠島，認識及檢視歷史記憶，並以藝術的多元手法及觀點，重新詮釋歷史記憶及地方敘事，是以更多元的視角及觀點，讓當代社會理解過去曾經發生的歷史。

▲▼ 2019綠島人權藝術季（圖／國家人權博物館）
▲國家人權博物館館長陳俊宏親自示範，「為我唱一曲音樂盒」可自行創作出專屬於自己的旋律。（圖／國家人權博物館）

國家人權博物館館長陳俊宏說明，今年首次延長為3個月的藝術季，希望將過往負面的歷史記憶轉換成「正向的文化資產」，藉由文化反省工程，進行轉型正義的社會溝通與對話，邀請社會大眾一同「拜訪流麻溝15號」。

而且國家人權博物館更與台北藝術大學簽訂合作備忘錄，北藝大將開設以人權為主題的創作課程，學生的創作作品未來將在綠島人權藝術季中展出，讓更多年輕人深入瞭解歷史，以創作表達他們的聲音。

陳俊宏館長還提到，今年國際人權博物館聯盟(FIHRM)即將於國家人權博物館成立亞太分部，而FIHRM主席David Fleming 8月也將來台參觀此次綠島人權藝術季。人權館希望藉由FIHRM ASIA的機制，讓綠島成為台灣與國際進行對話的藝術創作平台。

▲▼ 2019綠島人權藝術季（圖／國家人權博物館）
▲當年許多稱為「新生」的政治犯，都吃過當地人做的傳統美食「綠島包子」， 也會在6月15日綠島人權藝術季開展當天發送。（圖／取自國家人權博物館臉書

國家人權博物館也邀請曹盛彥、蔡宇軒導演拍攝《拜訪流麻溝15號：記憶、地方、敘事》影片，呈現2019人權藝術季的展覽主軸和藝術家創作過程。此外還有吳德淳導演結合藝術家成若涵紙雕作品的全新動畫《神秘列車》，這部動畫中行駛的列車不知開往何方，列車裡滿載戴著手銬的疲憊旅人，手銬的碰撞聲和軌道聲揚起，穿過夢境、窗前和腦海，讓觀眾彷彿也跟著影像回到那段過去。

展覽共邀請12組藝術家和團體，包括林介文、林宏璋、成若涵、吳德淳、高俊宏、姚瑞中、瓦旦·塢瑪、蔡宛璇+澎科萌、蔡海如、澎葉生（Yannick Dauby）、布拉瑞揚舞團、安魂工作室，共展出13件包括表演藝術、行為藝術、裝置、錄像、動畫等不同形式的作品；而其中10件更是因此次展覽誕生的全新創作。

國家人權博物館也搭配展覽舉辦一系列活動，包括6月16日晚上《春天：許金玉的故事》電影欣賞暨映後座談會，以及「流麻溝15號藏書票」、「寫自綠島的家書」、「綠島實物日光顯影」等14場工作坊及講座，詳情可查詢臉書「國家人權博物館」。

2019綠島人權藝術季《拜訪流麻溝15號：記憶、地方、敘事》
日期：6月15日-9月15日
地點：白色恐怖綠島紀念園區
地址：台東縣綠島鄉將軍岩20號
時間：09:00 – 17:00

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關鍵字：流麻溝15號,綠島人權藝術季,國家人權博物館,綠島旅遊,綠島

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