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兒童劇演「白色恐怖」真人真事！《說好不要哭》傳遞「孩子就是權利主體」

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▲▼兒童劇《說好不要哭》談白色恐怖。（圖／國家人權博物館提供）

▲兒童劇《說好不要哭》親子踩街遊行。（圖／國家人權博物館提供，下同）

記者林育綾／台北報導

今年適逢聯合國兒童權利公約頒布30周年，國家人權博物館委託夾腳拖劇團製作兒童劇《說好不要哭》，將在11月15日至17日帶來6場演出，故事改編自白色恐怖受難者陳欽生真人真事，以深入淺出的生動方式，讓兒童們瞭解人權價值與過往歷史，也期待孩子們能夠生活在「更被尊重的環境裡。」

▲▼兒童劇《說好不要哭》談白色恐怖。（圖／國家人權博物館提供）

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▲活動希望推動一個重要理念「兒童不只是受照顧者，而是權利主體。」

人權館自去年成立以來，不斷運用各種藝術形式包括繪本、影音等推廣方式，來將人權教育向下扎根。今年適逢聯合國兒童權利公約頒布30周年，特別推出兒童劇《說好不要哭》，亦於11月20日推出「我是兒童 我有權利」主題特展、23日全天的兒童權利園遊會，希望推動一個重要理念「兒童不只是受照顧者，而是權利主體。」

▲▼兒童劇《說好不要哭》談白色恐怖。（圖／國家人權博物館提供）

▲國家人權博物館館長陳俊宏，期望能夠以接近兒童的視角，讓孩子們去同理、傾聽、進而去了解自由與民主的珍貴。

《說好不要哭》改編自白色恐怖受難者陳欽生的生命故事，國家人權博物館館長陳俊宏表示，陳欽生前輩長年帶領年輕朋友們瞭解台灣過去這段歷史，而夾腳拖劇團今年初便曾推出《愛唱歌的小熊》演繹政治受難者蔡焜霖的故事，期望能夠以接近兒童的視角，讓孩子們去同理、傾聽、進而去了解自由與民主的珍貴。

他也提到，綠島人權紀念碑有一段話「在那個時代，有多少母親為她們囚禁在這個島上的孩子長夜哭泣。」因此這齣劇不僅是向前輩們、也是向母親們致上敬意，期許往後每年都能推出不同的作品，並在全台進行巡迴，讓更多孩子們認識這些基本人權的議題。

▲▼兒童劇《說好不要哭》談白色恐怖。（圖／國家人權博物館提供）

▲白色恐怖政治受難者陳欽生，期待孩子們能夠生活在「更被尊重的環境裡。」

白色恐怖政治受難者陳欽生表示，在該劇演繹與母親會面的場景，是他最痛苦的回憶，自己曾經不想再去談論，沒想到20年後卻能夠站在這裡。2009年首次回憶時，便長達10日無法入眠，然而經過不斷地訴說，從年輕朋友們的理解中得到的鼓勵，便成為說下去的勇氣。

陳欽生說，會持續以各種方式訴說自己的故事，希望本劇能夠讓孩子們體會到，母親給予孩子面對下去的希望與偉大，以及每個人都有權利去為自己站出來體認與抵抗，期待孩子們能夠生活在「更被尊重的環境裡。」

▲▼兒童劇《說好不要哭》談白色恐怖。（圖／國家人權博物館提供）

▲兒童劇《說好不要哭》談白色恐怖。（圖／國家人權博物館提供）
 
夾腳拖劇團導演吳易蓁則說，對於演出陳欽生的故事感到榮幸，該劇融合許多繪本裡沒有的生命經歷，強調受難者出獄之後所遭受的困難、以及如何面對內心傷痛，期望能夠用戲劇的方式傳達歷史，讓孩子們能在自由、平等、民主的環境中成長。

國家人權博物館與夾腳拖劇團，此次在白色恐怖景美紀念園區禮堂作為演出場地，藉由傾聽白色恐怖受難者的生命故事，邀請年輕世代向白色年代的母親們獻上最深的敬意，共同走上轉型正義之路，並揭示「兒童就是權利的主體」的核心精神。

《說好不要哭》演出場次

2019/11/15(五) 19:30
11/16(六)10:30,15:30,19:30
11/17(日)10:30,15:30

地點：「國家人權博物館」白色恐怖景美紀念園區禮堂
地址：新北市新店區復興路131號

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