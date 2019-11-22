從忽視到關注⋯社會仍陌生！「兒童權利」30週年主題展+園遊會

▲慶祝聯合國《兒童權利公約》頒布30週年，國家人權博物館舉辦「我是兒童 我有權利」主題特展。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

社會對於「兒童權利」的意識、如何落實都還相當陌生，為了慶祝聯合國《兒童權利公約》頒布30週年，國家人權博物館舉辦「我是兒童 我有權利」主題特展，同時也在23日舉辦園遊會，藉由藝術裝置、闖關遊戲、繪本故事、手作工作坊、兒權市集等活動，讓更多親子和大眾可以進一步認識兒童權利。

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▲One-Tone靈魂頑童舞蹈團演出，為兒童權利發聲。（圖／文化部提供）



2019年適逢聯合國《兒童權利公約》頒布30週年，為了讓大眾了解更多公約的內容與精神，國家人權博物館推出「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30週年主題特展，展場規劃多種互動式設計，更特別邀請16位國內插畫家繪製兒童權利插畫創作，將生硬的條文內容，轉化為易讀的圖像語言，讓觀展者深入了解兒童應享有的4大權利，嘗試改變這些兒權受侵害的現況。

▲小小導覽員李杰叡解說「兒童權利之父」柯札克。（圖／文化部提供）

國家人權博物館館長陳俊宏說，社會對於如何落實兒童權利還是相當陌生，人權館今年度規劃多種活動來傳達兒童權利基本精神。此次特展，展示了兒童權利從「忽視」到「關注」的推動過程，從波蘭的兒童權利之父柯札克為起點，認識兒童人權的核心精神與內容，並從國際間的兒童權利演進歷程，反思台灣過去白色恐怖時期，許多未滿18歲的兒少們遭受人權迫害的狀況，喚起大眾對於兒童人權的重視。

▲行政院政務委員林萬億(右3)、文化部政務次長彭俊亨(左4)、教育部政務次長范巽綠(右2)、人權館館長陳俊宏(左3)、與會貴賓為特展揭幕。（圖／文化部提供）

文化部政務次長彭俊亨也提到，公視戲劇《你的孩子不是你的孩子》推播時引用的紀伯倫《孩子》詩句；還有展場內小小導覽員對於「公園都長得一樣」的觀察，共勉在座大人們應當更加傾聽孩童的看法，「不要成為兒時討厭的大人。」

他回顧台灣過去兒童權利的發展歷史，許多兒童權利受到侵害的案件在威權體制下發生，而文化部近年來推動友善平權政策，以弭平文化參與之落差，期許打造兒童、青少年良好的藝文參與環境。並推出「文化體驗教育計畫」，提供孩子多元豐富的藝文參與及學習管道，透過藝術文化的體驗，讓孩子自然融入藝文的參與、欣賞及鑑賞，甚至透過藝術文化自我了解、自我探索，厚植我國的兒童力。

教育部政務次長范巽綠表示，為推動人權教育，教育部也將人權、國家暴力、轉型正義等融入108年課綱學習內容，同時發展人權教育資源中心及教師團隊等，共同籌備跨領域課程。期待此次展覽未來有機會進入校園巡迴，共同勉勵通過教育體系，落實人權教育的扎根與倡導。

「我是兒童 我有權利－兒童權利公約頒布30週年主題特展」，展出期間自即日起至2020年5月3日止，於「國家人權博物館」白色恐怖景美紀念園區兵舍5號、6號展出。

為了讓親子共同認識、進而去捍衛權利，11月23日上午10時至下午5時也舉辦「兒童權利公約頒布30週年主題園遊會」，邀請台灣在地關注兒少人權議題的非營利組織共同參與，藉由藝術裝置、闖關遊戲、繪本故事、手作工作坊、兒權市集、結合展場導覽的實境解謎遊戲⋯等活動，讓兒童、父母皆可從遊戲中進一步認識兒童權利。

更多特展內容及兒童人權相關系列活動，可至國家人權博物館官網查詢或追蹤臉書粉絲專頁。

我是兒童 我有權利－兒童權利公約頒布30週年主題特展

地點：國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區兵舍5號、6號

地址：新北市新店區復興路131號

日期：2019年11月20日至2020年5月3日

時間：週二至週日開館，09:00-17:00（每週一休館）