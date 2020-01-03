欠錢不欠過年！白天上班晚上竊700萬電動工具...1到2折網拍賤賣

▲桃園市蘆竹區邱姓男子去年12月趁公司下班無人看守時，分8次監守自盜竊取倉庫貨品賤價出售。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子因積欠大筆債務無力償還，竟趁職務之便在公司下班無人看雇時，竊取工廠倉庫內高達700萬元全新工具2718支，還在網路上以低於市價1至2折賤價出售圖利，蘆竹警分局偵查隊在網路巡邏查出有異，經現場調查後查知邱男涉嫌監守自盜，依竊盜罪嫌將邱男送辦，業者則痛斥：「養老鼠咬布袋」。

▲桃園市蘆竹區邱姓男子去年12月監守自盜竊取倉庫貨品，警方起出部分贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，35歲的邱姓男子在蘆竹區南崁路一家工廠負責貨品整理，到職半年多熟知工廠運作流程，因年關將屆，邱男積欠大筆債務無力償還，為解決債務問題，去年12月中旬，趁工廠員工下班後，分成8次竊取倉庫鑰匙，邀約網路上不知情買家，前往富國路上另一家工廠倉庫內載運砂輪機與電動鎚等全新工具，市價高達700萬元，邱男還開堆高機幫忙買家搬貨上車。

▲桃園市蘆竹區邱姓男子去年12月間監守自盜，甚至還自行開堆高機幫買家搬運竊來的貨品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹分局偵查隊執行網路巡邏勤務時，查出邱男在網路上以低於市價1至2折價錢招攬顧客購買工具，著手調查後發現，業者並未察覺，同時通知工廠業者與買家，在業者指認下，查出負責理貨的邱男涉嫌監守自盜，員警約談邱男到案後，邱男自知法網難逃，只好坦承監守自盜，竊取工廠貨品上網出售圖利，全案警方依竊盜罪嫌將邱男移送桃檢偵辦。

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