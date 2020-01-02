男子欠債7000元　慘遭15人「辣椒水塗下體、電擊」虐待5日

▲黃姓男子因不滿陳姓男子積欠賭款7000元，竟找來15名小弟拘禁陳男，動用私刑拘禁凌虐他。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名綽號「小K」的黃姓男子因為不滿陳姓男子欠錢7000元，找來15名小弟拘禁陳男，用辣椒水塗抹其下體、電擊、剪刀剪手指、毆打、燒燙各種方法凌虐陳男，還威脅陳男簽萬元本票，黃男等15人被依私行拘禁罪判4個月至1年不等有期徒刑，可上訴。

根據判決指出，小K為了向陳男討回積欠的7000元賭款，找來小弟誘騙陳男約到基隆火車站附近的仁祥醫院見面，再將他載往一處私人住宅毆打他，要他連本帶利簽下3萬4千元本票，但因陳男籌不出錢，同日小K再指使小弟載他到基隆安樂區一處社區拘禁，再逼迫他簽下16萬本票。

陳男遭拘禁期間，曾姓小弟用辣椒水塗抹陳男下體，並以手機錄影過程，威脅他若不還錢，就將影片公開上傳，小弟們更拿出剪刀剪陳男手指，用紙箱蓋住他，拿點燃的環香在內部悶燒，又拿電擊棒電擊他下體，拿出香菸、灼烤過的剪刀，故意碰燒、燙傷陳男的四肢及頸部，做盡各種凌虐之事。

黃姓小弟還拿出「劇本」逼陳男背誦，要求他以車禍肇事、清償賭場輸錢的劇情，請家人墊款代償，但陳男母親不理會，小弟便出言恐嚇「要將你埋起來」。被拘禁5日後，陳男逮到機會趁機脫逃到附近警局報案才獲救。

基隆地院審理案情後，黃男等15名嫌犯還狡辯卸責，絲毫沒有悔意，而陳男遭拘禁5日，受盡各種凌虐羞辱，導致身心重創，法官最後依私行拘禁罪，判黃男等15名小弟4個月至1年不等有期徒刑，全案可上訴。

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