陳建仁、陳菊接連現身弔唁殉職將士　久未現身邱義仁也到場致意





▲副總統陳建仁。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵、徐政璿、楊蕓、蔣婕妤、陳家祥／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉、副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、前民進黨秘書長邱義仁接連抵達懷德廳弔唁，向8位殉職將士致意。

黑鷹直升機UH-60M在山區迫降墜毀造成8死5傷，參謀總長沈一鳴等罹難者和傷者在2日晚間都送抵內湖三軍總醫院。國防部於三軍總醫院懷德廳臨時靈堂供各界弔唁致意，並在入口處舉行軍禮迎靈。

▲顧立雄。

卓榮泰2日晚間在臉書上貼出民進黨中央黨部聲明，宣布即日起三天（1月2日至1月4日），全黨暫停辦理選舉公開之造勢活動及相關行程，「對此空難事件，痛失國家棟樑，感到悲痛不已，並與全體國軍、人民及家屬同感哀慟。」

黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。內政部長徐國勇3日上午7時30分赴三總懷德廳致意，隨後依時間序為8時總統蔡英文，9時前總統馬英九，10時行政院長蘇貞昌和行政院副院長陳其邁，10時30分親民黨主席、總統候選人宋楚瑜。

▲唐飛。

此外，國民黨副主席郝龍斌也於9時30分率兩名國民黨立委費鴻泰和賴士葆赴懷德廳致意；前新北市長朱立倫帶3名不分區立委童惠珍、陳宜民、王育敏於下午2時抵達懷德廳表示哀悼，至於立委許毓仁、林麗蟬則跟著韓國瑜、張善政於下午2時05分抵達。

隨後，民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉於16時00分赴懷德廳，副總統陳建仁在前民進黨秘書長邱義仁陪同下，16時10分抵達；而總統府秘書長陳菊也預計在16時30分左右到達懷德廳。

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▼李大維。

▼許銘春。

▼邱義仁。