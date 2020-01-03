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社會 社會焦點 保障人權

黑鷹墜毀「前後折斷」夾沈一鳴！300人濃霧開路　還原空難8死現場

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記者柯沛辰／綜合報導

空軍黑鷹直升機2日上午墜毀烏來、宜蘭交界處，釀成8死5傷，其中包括參謀總長沈一鳴、情次室助理次長洪鴻鈞、政戰局副局長于親文等高階將官均不幸罹難。搜救隊第一時間抵達現場，發現直升機前後折斷，機體嚴重扭曲，令人不忍卒睹。

參謀總長沈一鳴等高階將領2日前往東部地區高山站台視察慰勉，全機13人，不料搭乘的UH-60M黑營直升機因不明原因迫降，墜毀福山山區，導致8人死亡、5人受傷，其中罹難者集中在機頭、第一排等前半段座位，最後一排座位則全數生還。

▲▼曹進平墜機生還　「全身泥濘」冷靜指揮：剩我可以走！救援第一現場曝光。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲曹進平墜機生還，滿身泥濘地說明現場狀況。（圖／ETtoday記者翻攝）

搜救人員回憶，他們上午9點半接獲消息，第一時間得知的位置是在烘爐地山，沒想到趕抵後不見人影，直到後來修正位置、大家分頭艱辛開路，歷經整整2個半小時，才在下午1點找到失事現場。

搜救人員表示，由於連日下雨，路途濕滑，霧也非常濃，搜救隊花了不少時間，「一開始不確定地點，加上溪谷問題，雖然軍方有吹哨，但因為回音問題，不好確認方位，加上下雨、路面泥濘，路是我們硬開出來。」

▲▼黑鷹搜救。（圖／ETtoday記者攝）

▲警消趕抵現場，發現機體已嚴重損毀。（圖／ETtoday記者攝，下同）

軍警消出動超過300人搜救，分3段點接力救援，抵達現場時，機體嚴重損毀、前後折斷，已有4人自行脫困，但總長沈一鳴遭夾殘骸內。其中，幸運生還的國防部通次室次長中將曹進平滿身泥濘，但仍冷靜向搜救人員說明狀況，盼加速救援。

當時特搜隊小心翼翼在殘骸中搜救，不斷提醒彼此小心、注意腳下，也對機體內喊話「學長拍謝！我們來救你了！」搜救人員指出，「大部分遺體都完整，但是明顯死亡，所以主要護送長官先下來，只是我離開時總長還沒脫困，確定沒有呼吸心跳。」

▲▼黑鷹直升機生還者畫面。（圖／ETtoday記者攝）

▲▼ 黑鷹直升機現場畫面 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼ 快訊／還原驚悚現場！搜救員曝「參謀總長卡在座艙」黑鷹前後折斷：硬開路去救 。（圖ETtoday攝Ttoday攝影中心攝）

▲▼搜救員開路救援，將傷亡者送下山。（圖／ETtoday攝影中心）

▲黑鷹失事　陳映竹救出（圖／ETtoday記者攝）

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