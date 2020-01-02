沈一鳴空官第一名畢！軍旅40年拼上參謀總長…春節慰勉竟成最後任務

▲參謀總長沈一鳴2日不幸罹難。（資料照／軍聞社提供）



記者柯振中／綜合報導

新北市北投區2日上午發生飛行意外，陸軍一架UH-60M黑鷹直升機在當地山區迫降，造成8死5傷的嚴重傷亡，罹難者包含參謀總長沈一鳴。事件發生後，沈一鳴過往的事蹟被許多人緬懷，他就讀空軍官校68年班時，以第一名的成績畢業，遠赴法國接受訓練，回台擔任戰機「幻象2000」的種子教官領隊，經過了22年的努力成為國防部參謀總長，沒想到上任不到半年，竟然意外殉職，讓同袍相當不捨。

這起黑鷹墜毀的事件震驚台灣社會，不少人表達哀悼，總統蔡英文也出面說明，沈一鳴總長是優秀的將領，受到眾人的愛戴，意外驟逝令人感到相當不捨。她同時也下令，從明天開始，所有國防軍事單位降半旗3天，「這是我們有史以來最高層級將領因公殉職，降旗三天表示哀悼。」

沈一鳴現年62歲，就讀空軍官校68年班時，以第一名的成績畢業，後來曾前往三軍大學（現為國防大學）軍種指揮參謀教育81年班、美國空軍戰爭學院2002年班等學院深造。

沈一鳴1979年曾參與「大漠計畫」，奉命前往沙烏地阿拉伯，以沙烏地阿拉伯的名義，軍援北葉門共和國，在當地執行約一年的任務。為了順利執行任務，沈一鳴還曾留起中東男子特有的鬍鬚，裝扮成當地人。

▲國防部參謀總長沈一鳴。（圖／ETtoday記者攝）



此外，沈一鳴還曾前往美國深造，取得美國空軍戰爭學院的戰略碩士，外文能力很好，還前往法國接受飛行訓練，返台後擔任戰機「幻象2000」的種子教官領隊。

沈一鳴軍旅生涯經歷相當豐富，曾先後擔任過國防部參謀本部情報參謀次長室次長、第5任空軍作戰指揮部指揮官、 國防部參謀本部副參謀總長、國防部常務次長以及第6任空軍司令，2019年6月27日調任國防部參謀總長，2019年7月1日正式上任，沒想到2日執行任務時，意外發生事故，不幸在北投山區罹難。

搜救人員指出，沈一鳴當時受困機艙內，已經明顯失去呼吸心跳，經過長時間的搶救，終於在2日晚間6點30分左右將遺體運出，送抵登山口。沈一鳴的家屬、下屬看見他的遺體被運出，立刻高喊「敬禮」，場面看起來相當哀戚。六軍團指揮官楊基榮說，沈一鳴是同袍敬愛的長官，下山後將由總長夫人、其他家屬陪同送往三總。

▼沈一鳴在眾人的陪同下下山了。（圖／ETtoday記者攝）



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