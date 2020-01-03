「我不怕吃苦」 說服從軍…「兩棲蛙人將軍」殞落黑鷹空難　不敢讓93歲老母知道

▲洪鴻鈞少將罹難，家人至今仍不敢告訴93歲的老母親。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

記者柯沛辰、葉國吏／綜合報導

黑鷹直升機墜毀新北烏來山區，造成參謀總長沈一鳴、國防部情次室助理次長洪鴻鈞少將等高階將領罹難。其中洪鴻鈞家人怕93歲老母親無法承受刺激，隱瞞此噩耗。而洪鴻鈞的金門老家也大門深鎖，左鄰右舍都相約不談此事。

洪鴻鈞是陸軍官校56期畢業，曾到美國突擊兵學校受訓，2012年晉升少將，有「兩棲蛙人將軍」美名，歷任陸軍花東防衛指揮部參謀長、台東地區指揮部、國防大學陸軍學院院長、管理學院院長、航特參謀長等職務，去年6月接任國防部情次室助理次長。

▲黑鷹直升機墜毀，釀成8死5傷。（圖／ETtoday記者攝）

洪鴻鈞老家在金門，身為家中長子的他，從小立志投筆從戎，要投身軍旅生涯求發展。經營五金生意的雙親起先並不同意，媽媽更是心疼兒子吃苦，但洪鴻鈞說「沒關係，我有決心、不怕吃苦」說服媽媽，父親也轉向支持，讓洪鴻鈞國中畢業後就進入中正預校，一路以來成績都相當優異。

2011年，時年46歲洪鴻鈞晉升少將，洪母喜極而泣，在家人陪伴下前往觀禮。洪母受訪時透露，她常常思念在台的愛子，逢年過節還會獨自落淚，想到孩子從軍受苦就很不甘，現在孩子有所成就，親友們都與有榮焉。如今愛子卻因黑鷹墜毀罹難，令許多人都相當不捨。