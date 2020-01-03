「最後一刻仍緊抱總長」！殉職侍從官回家了　小姪女跪地淚喊叔叔

▲少校侍從官黃聖航。（圖／翻攝黃聖航臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

空軍黑鷹直升機於2日不幸失事，造成8人死亡，少校侍從官黃聖航也不幸罹難，他的遺體在今日凌晨被送回苗栗家中。親友難過表示，黃聖航擔任參謀總長沈一鳴的侍從官，當看到現場照片時，發現他雙手緊緊抱著守護總長，直到最後一刻都盡忠職守，令人鼻酸。

《中央社》報導，載運黃聖航遺體的廂型車在3日凌晨1點多抵達苗栗頭份的住家，數十名親友都在家門口前，大家都相當悲痛，黃聖航的兩名姪女則持香跪地，喊著「叔叔，回家了」。而黃聖航的哥哥黃聖裕是苗栗縣議員徐功凡的好友兼秘書，兩人手捧著弟弟的遺照和牌位下車，黃聖裕難掩悲痛，與孩子們相擁而泣。

徐功凡在第一時間也陪同黃聖裕北上處理後事，他指出，原本聽到的是直升機上人員大多平安無事，沒想到下午就傳來噩耗，親友都難以置信，當時他答應黃聖航的母親「不論如何今天一定把他帶回家」，讓黃母見兒子最後一面，才會因此漏夜陪同家屬將遺體送回。

徐功凡表示，在台北等待過程真的很難熬，尤其他們看到現場失事的照片，黃聖航被尋獲時，雙手緊緊抱著參謀總長沈一鳴，可見直到生前最後一刻都在盡身為侍從官的職責，讓他感到無比欽佩與不捨。

33歲的黃聖航本在清泉崗空軍基地服務，2019年調任總長室侍從官，他非常孝順，每個禮拜都會回苗栗頭份老家，本來預計今年農曆過年時和女友一起拜訪對方的父母，並且在今年完婚，但卻無法完成願望，留下遺憾。黃聖航的哥哥得知消息後也在臉書上感嘆，「不公平啊…不敢相信怎麼會是我弟弟」。