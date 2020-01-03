來張新年自拍！美消防隊「全面燃燒」屋前合影惹議　網友反應兩極

▲底特律消防隊在失火屋前拍照惹議。（圖／翻攝自推特／@NewsWithVictor）



記者張方瑀／綜合報導

一群美國密西根州底特律的消防隊員，在臉書粉專放上一張在著火房屋前的合照，並寫著「新年來張團體自拍吧！」結果照片才放沒多久就受到各方抨擊，認為這個行為很不恰當，目前消防局也正著手調查，不排除給予嚴懲。

Kodak moment leads to controversy! A Detroit fire crew is now in hot water after taking this photo for a fireman’s retirement. The vacant home eventually burned to the ground. I’ll have reaction from people nearby in about 30 mins on @Local4News pic.twitter.com/C2ObyVy6s4 — VICTOR WILLIAMS (@NewsWithVictor) January 1, 2020

綜合外媒報導，這張照片是在2019年31日半夜被分享到「底特律火災事件」（Detroit Fire Incidents）粉絲專頁。照片中一群消防員在一間「正在燃燒」的房屋前拍照，並寫著「新年來張團體自拍吧！」儘管這張照片已經在1日被刪除，但仍止不住批評。底特律消防局專員瓊斯（Eric Jones）表示，消防局正在著手調查，不排除給予嚴懲。

瓊斯向CBS表示，這群消防員利用這張照片慶祝其中一位同事退休，「不過有很多種方式可以慶祝，在著火的建築物前拍照並不好選擇。」瓊斯強調，每一場火災的背後，都是一個被摧毀的家庭，消防員應該要最了解這件事，「我們會根據事實進行調查，若是真的，我們會採取嚴格的懲罰。」

有消防員表示，當時屋內已經沒有任何人，所以才會選擇在前方拍照。有網友留言批評，「我看到這張照片的第一反應就是太誇張了，你也不會想看到一群急診室醫生，在他們認為『反正也救不了』的病人前拍照，這非常不專業。」但也有網友力挺表示，「這完全就是一派胡言，火勢已經得到控制了，沒有對公眾有威脅，感謝這些消防員替底特律服務。」

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