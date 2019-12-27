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老花旅客有福了！長榮APP優化　相機掃護照「免手動輸入資料」

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▲▼長榮,長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空APP再優化。（圖／長榮航空提供）

記者李宜秦／台北報導

自助報到成趨勢，長榮航空統計，目前使用自助報到的旅客已近4成，為便利旅客使用，長榮航空EVA Mobile APP即日起新增護照掃描、登機證存入Google Pay兩項新功能，採用行動裝置報到的旅客，可使用相機功能讀取護照資料。長榮表示，各國護照都適用，旅客可省下數分鐘的輸入資料時間，也不會出錯，對老花眼的旅客而言更是一大福音。

長榮航空表示，APP增加新功能後，系統將會自動把護照資料帶入相對應的欄位，免除以手動輸入的麻煩以及避免錯誤，並可將登機證存入Google Pay、Apple Wallet，方便票卡集中管理。

請繼續往下閱讀...

長榮航空自2006年開始提供網路自助報到服務，近年來陸續推出行動裝置報到、機場自助報到等多元的方式，尤其於桃園機場提供自助託運行李的服務後，大幅節省旅客在機場排隊的時間，提高機場運作效率。

據統計，長榮航空旅客使用自助報到方式的比率將近4成，由於行動商務盛行和數位科技的便利性，已有越來越多人使用EVA Mobile App報到，該APP可支援26個市場語系供使用者自行選擇，自2017年大改版以來，目前已累計超過130萬下載次數。

▲桃園機場、出入境、航廈、機場、旅行、航空、機票、出國、旅遊。（圖／記者陳凱力攝）

▲自助報到已成趨勢。（圖／記者陳凱力攝）

長榮航空表示，新增的功能可以省時又省力，旅客不用再針對姓名、護照號碼等一一確認後輸入，同時可以確定不會輸入錯誤，時間換算下來則約可省2到3分鐘，且各國護照也都適用，對於外國人而言也會很方便。此外對於有老花眼的中老年者而言，更是一項很有人性化的新功能。

EVA Mobile APP也有內建推播服務，根據使用者之行程在不同時間發送報到提醒、登機時間、登機門提醒及託運行李通知，目前桃園國際機場、東京成田機場、首爾仁川機場、新加坡樟宜機場、維也納國際機場均已開通託運行李之推播功能，未來也會陸續開放至其他機場。

長榮航空表示，EVA Mobile APP的存在改變了旅客的習慣，長榮航空也不斷優化行動裝置的使用介面，提供使用者更簡便、更多元的服務平台，此次新增的功能以及日前剛上線的AI文字客服機器人服務，將建構一個更完善的旅客服務體驗。

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