2020全球最佳航空排名出爐！　紐航奪冠、長榮獲第8

▲長榮航空獲得航空專業評鑑網站AirlineRatings.com頒發「2020年全球二十大最佳航空公司–第八名（World’s Top-20 Airlines–No.8）」之殊榮。（圖／長榮提供）

實習記者陳妙津／綜合報導

國際專業航空評鑑網站AirlineRatings25日公布「2020年全球十大最佳航空排名」，由紐西蘭航空奪得榜首，去年的冠軍新加坡航空則滑落至第2名，而台灣最佳排名則由長榮航空獲得，名列第8名佳績。

據CNN報導，該排名由7位編輯人員以12項關鍵標準評判，內容包括機隊年齡、旅客評價、投資評等、員工和產品關係、盈利能力等。最終紐西蘭航空打敗去年冠軍新航奪得榜首，第6度獲得殊榮。AirlineRatings總編輯托馬斯（Geoffrey Thomas）表示，「在我們的評分中，紐西蘭航空在大多項目均排名第一，這在和其他有更多資源及規模的航空公司競爭時，表現出色。」

▲紐西蘭航空名列「2020全球十大最佳航空公司」第1名。（圖／翻攝臉書Air New Zealand）

在評分標準中，碳排放也是重要一環。托馬斯說，正是因為紐航的機隊年齡才讓該公司的環保意識更牢固，「在過去10年裡，紐航將燃油消耗量及碳排放減少了近22%，超過整體行業的平均水準。」

去年的冠軍新加坡航空滑落至第2名，第3名則由全日空維持，台灣排名最佳則是第8名的長榮航空。第4至第10名則依序為澳洲航空、國泰航空、阿聯酋航空、維珍航空、長榮航空、卡達航空、維珍澳洲航空。

其餘獎項部分也爭奪激烈。紐西蘭航空榮獲最佳經濟艙，阿聯酋航空獲得最佳機上娛樂系統及中東最佳長途航班，澳洲航空喜獲最佳國內航空公司服務以及最佳休息室，卡達航空則獲最佳商務艙及最佳餐點。