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歲末年終各種聚會靠它們鎮壓全場！網友最推10款桌遊　人人搶玩告別科技冷漠

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▲▼桌遊。（圖／翻攝自PIXABAY、PEXELS）

▲朋友聚會時吃飽喝足就開始各做各的事嗎？準備一些能帶起氣氛的小遊戲，讓聚會更加有趣。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

難得三五好友拋開工作、擠出時間相聚，又或是親友們一起享受難得的假期，有時候聊天聊到盡頭、最後大家一起科技冷漠，讓人覺得千百萬個不願意但又無計可施，這時候就需要一些可以帶動氣氛、讓大家提起興致的小遊戲。近年來桌遊愛好者越來越多，國內外紛紛推出各類風格桌遊，桌遊場所如雨後春筍般冒出，桌遊的好處就是遊戲風格多變、不管人多人少都有玩法能滿足玩家們，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了網友最愛的10款不同類型的桌遊，歲末年終跟朋友相聚就挑幾款出來鎮壓全場吧。

▲▼桌遊。（圖／翻攝自PIXABAY、PEXELS）

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《妙筆神猜》

玩桌遊不只要會動腦，還要能發揮想像力與繪畫功力，挑戰一下你到底是寫實派畫家還是野獸派風格？不管畫得像不像，至少炒熱氣氛的目的是達到了。

《卡卡頌》

曾榮獲年度遊戲殊榮的這款家庭遊戲，絕對適合新手入門，容易上手又耐玩，可以跟親朋好友玩上一整個下午，找個午後邀約朋友們一起探索法國古城、稱霸世界吧。

《烏邦果 ubongo》

反應力極強的人有福啦！《烏邦果 ubongo》除了要跟其他玩家互拼七巧板比賽拼圖速度之外，還需要收集寶石以分數一較高下，快不一定贏，只要看準拿寶石的時機，就能彌補拼圖速度上的不足，超刺激！

《抖抖山大冒險》

家中有小朋友的家長或是每天與孩子相處的老師們，可透過這款遊戲引導孩子理解溝跟傾聽的重要性，除了藉由完成任務讓孩子培養同理心，也體悟到團隊合作的重要。

《調香師》

喜歡模擬情境的人一定玩過超經典的電腦遊戲《模擬城市》系列，近年來桌遊也出現許多重視體驗的類型，玩家們藉由真的能聞到香味的香氛卡，利用嗅覺進行學習與記憶，踏上成為調香師的道路。

《四季物語》

喜歡快節奏卡牌策略遊戲嗎？《四季物語》以輪抽方式在大自然四季定律中扮演魔法師，各玩家需發揮不同戰術策略才能成為偉大的四季魔導士。

《拉密》

平常很少見的以色列麻將，適合熱愛數獨的玩家，要把手上的牌出完，相當考驗玩家的排列組合與臨場反應，先丟完手上牌的人絕對成就感滿滿！

《爆炸貓》

在募資網站上有21萬支持者的派對遊戲，玩法跟俄羅斯輪盤一樣，抽到爆炸貓就淘汰，直到全場剩下最後一個玩家為止，除了刺激之外，超魔性的貓咪畫風，也抓住許多貓奴的心。

▲▼桌遊。（圖／翻攝自PIXABAY、PEXELS）

▲桌遊種類多，不管玩家多或少都能盡興。（圖／翻攝自PIXABAY）

《矮人礦坑》

當聚會人數爆棚的時候，這款少數適用於8個玩家以上的遊戲就派上用場啦！一群玩家同時扮演挖礦矮人，但抽牌時卻會秘密分出兩陣營，每個人各懷鬼胎，不知道誰是幫手誰才是阻礙。

《機密代號》

有很多桌遊看起來規則極簡單，玩起來卻會十分燒腦，玩家們一樣分為兩組，要取得彼此的「機密代號」，找出所有特務牌，同隊玩家們可要有心有靈犀的默契！

上數10款不同風格的桌遊，適合的玩家人數範圍廣，年末朋友相聚的場合跟過年全家圍爐，就準備幾款超能帶動現場氣氛的遊戲在桌上廝殺一番，讓這個年過得有趣又燒腦。

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