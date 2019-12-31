你才幼稚你全家都幼稚！12星座屁孩王出爐　網友笑噴：「根本幼稚鬼」

▲跟三五好友一起耍幼稚是最快樂的事。（圖／翻攝自PEXELS）



記者張惠媛／綜合報導

「我不想，我不想，不想長大～」S.H.E一首《不想長大》唱出許多人的心聲，能當孩子的時間不多，如果真的可以不用長大那就太完美了，但有些人不管到幾歲都還是「童心未泯」，像個未社會化的屁孩一樣，行為舉止超幼稚，如果只能用星座把人分成12種，那幼稚鬼也有12種，每種幼稚不一樣，卻都同樣能讓人抓狂，《DailyView網路溫度計》藉由《KEYPO大數據關鍵引擎》調查12星座的屁孩行徑，到底誰是屁孩王？

第12名：摩羯座

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超正經的摩羯，不管做什麼都會按照自己的規矩來，謹慎再謹慎，寧願一成不變也不喜歡有驚喜，雖然不幼稚，但真的有點無聊啊。

第11名：處女座

跟摩羯一樣是土象星座的處女座，難搞毛又多，性格還很悶騷，裝正經就算了還會耍冷淡，討厭愛說謊跟講幹話的人，才不屑玩家家酒呢。

第10名：巨蟹座

愛家又有滿滿安全感的巨蟹，平常看起來成熟穩重，其實心牆背後藏著敏感的玻璃心。只有在最信任的人面前才會放心傲嬌，展現出孩子氣的一面。

第9名：天秤座

天秤座跟幼稚應該扯不到一起，不過如果有人故意挑釁，那他也不會示弱，會跟你比看誰更幼稚，一計較起來，天秤也是甘願把禮貌正經、知書達禮先擺一邊，反正一定要贏就對了。

第8名：金牛座

金牛座的固執大家都知道，不管是喜歡的人，或是喜歡的的生活方式。他們的幼稚在於「不願意改變」，會因為喜歡的人而做出各種傻氣的舉動。

▲水瓶座身為火星人，不在乎外人看法是很正常的。（圖／翻攝自PIXABAY）



第7名：水瓶座

來自火星的水瓶座不在乎外人看法，不想看人臉色，就是要活在自己世界裡。就算被笑怪胎也沒關係，他們就是想要任性做自己，為何一定要社會化？

第6名：獅子座

超愛面子的獅子座，平常一副唯我獨尊的萬獸之王樣貌，其實內心是隻愛討拍的小貓咪。尤其是吃醋的時候，更會幼稚表現出佔有慾，吸引喜歡的人注意。對付獅子只要順著毛摸，就會變成可愛的貓咪。

▲想像力豐富的雙魚，最擅長把童話活成日常。（圖／翻攝自PIXABAY）



第5名：雙魚座

雙魚座為了追尋浪漫，要多幼稚就可以有多幼稚。他們就是要把童話活成日常，耍耍浪漫當個小公主小王子，只要活在自己的幻想泡泡裡，就可以幸福到永遠。

第4名：射手座

「我不想我不想不想長大，我寧願永遠都笨又傻」，S.H.E的這首歌根本就是射手座的主題曲。射手天真樂觀，整天只想當小孩到處玩耍，總覺得天塌下來也有別人頂著！

第3名：天蠍座

腹黑王天蠍座其實也是幼稚鬼一枚，他們喜歡在日常小事展現出自己的幽默感，是那種「喜歡你就要跟你玩」的標準類型，讓另一半又好氣又好笑。

▲牡羊脾氣火爆眾人皆知，常常火氣一來就藏不住。（圖／翻攝自PEXELS）



第2名：牡羊座

牡羊一向直來直往，脾氣火爆、喜怒哀樂全寫在臉上，像是個小霸王，讓人懷疑自己到底是不是在帶小孩？這種恣意妄為的性格，看在外人眼裡真的會覺得很任性，像個長不大的孩子。

▲「自己沒幽默感，怪我囉？」（圖／翻攝自PEXELS）



第1名：雙子座

雙子座是個鬼靈精、聰明好辯，愛玩的他們喜歡對別人惡作劇、開點小玩笑，被罵了還反怪別人沒有幽默感，裝理智這招已經被看穿啦！承認吧你們就是幼稚鬼！