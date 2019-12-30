2019政治事件神回顧！鄉民成語小教室創意爆棚　「四字箴言」瘋傳網笑爛

▲韓國瑜爬樹檢查「樹洞積水」，引起網友熱議。（圖／資料照，下同）



記者張惠媛／綜合報導

從2018/11/24縣市長選舉之後，政治新聞沸沸揚揚、熱度不減，再過不到兩週即將迎來4年一度的總統大選，許多政治人物因而爆紅，鄉民們也發揮創意根據各政治事件創造出超貼切成語，在網路上帶起話題，甚至成為網友間流傳度極高的流行用語，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2019年的「創意成語」中，網友們最愛的十句成語，快點看看你心中的那句有沒有上榜？

爛瑜衝樹

高雄市長韓國瑜在7月份視察登革熱防疫作業時，自行爬上樹檢查樹洞積水，並要求以發泡綿填補樹洞，許多網友狂轟「愛作秀」，並將成語「濫竽充數」改為「爛瑜衝樹」。

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碧仲就輕

民進黨立委陳明文今年9月搭乘高鐵時，在車上遺落一個裝有300萬現金的行李箱，雖有出面說明，但仍舊引起各界討論，甚至牽涉法務部政務次長蔡碧仲，也引起李艷秋以「碧仲就輕」嘲諷此事，網友們還衍伸出「碧仲救卿」的說法。

瑜公移山

「愚公移山」原本是用來比喻堅定不移的毅力，但韓國瑜3月訪港時致詞說出「最快樂的國家大概在阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭」，將喜馬拉雅山講成了阿爾卑斯山，讓網友笑稱是「瑜公移山」。

明文規定

陳明文因介入民進黨嘉義選舉提名，而出現「明文規定」一梗，而今年立委選戰這個成語又再度被提起，加上在高鐵掉300萬的事件，使這句成語被媒體與網友們多次使用。

夾手他人

12月初因為蘇啟誠案到外交部抗議的多名國民黨籍立委，在抗議過程中陳玉珍手遭門夾到，而後有畫面流出，疑似是黃昭順將陳玉珍的手放入門中，沒想到手遭夾的陳玉珍因此送進醫院、甚至掛上呼吸器，遭網友熱議，並以「夾手他人」嘲諷，更衍生出「見縫插珍」一詞。

大瑜治水

高雄市長韓國瑜上任後政績主打路平、清淤，不過卻因7月時一場暴雨導致高雄部分地區大淹水，網友表示韓國瑜的治水神話破功，而出現了「大瑜治水」一詞。

敗事有瑜

完整說法為「城市不築，敗事有瑜」，高雄市長韓國瑜上任不久就傳出將參選總統消息，遭不少人批評，認為韓國瑜疏於高雄市政，對於選前的承諾更是頻頻跳票，於是以「城市不築，敗事有瑜」嘲諷。

張棺裡die

統促黨總裁張安樂於今年初率眾到立法院抬棺抗議，正要將棺材抬下車時遭警方阻止，張安樂情緒激動，失足從貨車摔下，跌進自己帶來的棺材中，畫面遭網友瘋狂轉發，並出現「張棺裡die」一詞。

年年有瑜

2019年11月，宋楚瑜再度宣布參選2020總統大選，宋楚瑜自2000年參選總統之後，20年來每一屆總統大選他都沒有缺席，宋楚瑜這次更是第4次競逐總統大位，因此被網友們戲稱「年年有瑜」。

周金見肘

「周金見肘」一詞出自於周錫瑋本人，國民黨總統初選政見會最後參選人合照，周錫瑋站在最旁邊卻被切掉，引起網友瘋傳，周錫瑋便改編成語自嘲「名字變成一半，所以叫做『周金』，另外一個叫『易瑋』」，因而出現「周金見肘」一詞，話題性十足。