「兵王」韓正宏為國捐軀　基層弟兄淚崩：您是我們永遠的總士官長

▲總士官長韓正宏平時認真負責、人緣相當好，在基層士官兵中有「兵王」之稱今上午卻在直升機失事意外中不幸為國捐軀。（圖／翻攝畫面）

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國防部黑鷹直升機今（2）日上午發生墜機意外，包括參謀總長沈一鳴等8名高階將領不幸罹難，號稱全軍士官兵「兵王」的總士官長韓正宏也為國捐軀，消息傳出後，韓正宏的同僚部屬齊聲悲痛，難以相信昔日好長官遭逢橫禍，紛紛在其臉書留言哀悼，希望總士官長一路好走。

據了解，韓正宏平時認真負責，在軍中人緣良好，去年11月才代表部長嚴德發和沈一鳴前往金門部隊輔防，慰勉基層士官辛勞，更希望部隊營造家的感覺，要求幹部能具備高敏感度和人命關天的概念。

但韓正宏的叮嚀言猶在耳，今上午他跟著沈一鳴登上黑鷹直升機參與視察慰勉任務，卻成為他人生最後的任務，而上午噩耗傳出後，韓正宏的下屬同僚難以置信，在其臉書留言表示悲痛，有人感謝他在軍中的照顧，也有人不捨革命夥伴就此離開，大家都希望他能安息，在另個世界一路好走。

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