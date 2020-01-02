黑鷹墜毀／老鳥正駕駛曾受訪：救人第一、生命無價　升上中校7個月罹難

▲正駕駛葉建儀（右）是飛行救護老鳥，在駕駛黑鷹出任務時不幸罹難。（圖／翻攝軍聞社畫面）



記者陳豐德／新北報導

UH-60M黑鷹直升機上午8時許因故迫降宜蘭、新北交界山區，造成8死5生還的憾事，而正駕駛葉建儀中校是飛行老手，總飛行時數達2651小時，過去他長期飛海鷗直升機，2013年因為搜救有功公開受獎，當時他還說「救人第一、生命無價」，如今卻不幸罹難讓袍澤悲慟不已。

葉建儀中校空軍官校91年班畢業，總飛行時數達2651小時，UH-60的飛行時數261小時，海鷗直升機S-70C（UH-60民規版）2214小時，總計2475小時；去年7月他才剛升上中校，駕駛經驗相當純熟，多次參加搜救就護獲得軍方表揚。

2013葉建儀當時他還在「海鷗」服務，當時他就已經加入救護隊7年，他接受《軍聞社》訪問時曾說「保國衛民是軍人的天職，本著『救人第一、生命無價』精神面對各種災難，站在救援的第一線，救護隊擔負國家搜救的任務是其它部隊無法取代的，能成為『海鷗』家族一員，感到無比榮耀」。

回顧過往搜救紀錄，2010年11月有一名女登山客，在攀登德基水庫附近的油婆蘭山時不慎滑落山谷，在空軍嘉義基地服務的葉建儀當時只是副駕駛，與機組人員在近70度的山崖上將登山客吊掛方式救援上機，順利完成救援任務，當時還廣被媒體報導。

國防部2日表示，參謀總長沈一鳴含駕駛等機組人員共13員，在上午7點50分搭乘UH-60M直升機至宜蘭東澳嶺執行春節慰勉行程，因不明原因墜毀在新北市烏來山區，包含參謀總長沈一鳴及正駕駛葉建儀在內有8人殉職、5人獲救

UH-60M黑鷹直升機機號933，2018年7月20日交機，至今飛行時數376小時，近3個月以來都沒有重大故障紀錄，詳細墜毀原因仍待國防部分析黑盒子，以及訪談生還者後進一步釐清。

▼黑衣墜落山區，包含正駕駛在內等8人罹難。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）



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