台南歡度跨年深夜食堂撫慰心與胃　 黃偉哲與民眾一同品嚐台南味

▲台南市長黃偉哲到友愛市場參與跨年系列活動壓軸的「DJ SHOW—半眠跳恰恰」，品嚐「深夜食堂」美食，與夜未眠的市民朋友一同享受After Party的歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「下晡來畫圖，尾暗迺夜市，暗時看熱鬧，半眠跳恰恰」，台南迎接2020的跨年夜，黃偉哲市長於南美館二館與民眾一同倒數歡慶新年到來後，隨即步行至友愛市場參與跨年系列活動壓軸的「DJ SHOW—半眠跳恰恰」，緩口氣踅夜市，品嚐「深夜食堂」美食，與夜未眠的市民朋友一同享受After Party的歡樂時光。





黃偉哲市長表示，傳統市場無論是早市或黃昏市場，皆是採買新鮮食材的最佳選擇，因應消費型態的變遷，希望為傳統市場注入不一樣的活力，讓普遍印象中的傳統市場展現新風貌，嘗試全日活用市場攤位，帶動各年齡層的人潮都能來消費。因此，這次邀請已發展出特色的友愛深夜食堂，與友愛街區夥伴，攜手舉辦跨年After Party活動，來凝聚街區巷弄間商鄰的情感，並帶動跨年人潮活絡市場經濟，讓屬於臺南的人情味結合深夜食堂的美味，溫暖撫慰彼此的心與胃。





經發局指出，因應跨年晚會於南美館二館舉辦，市府特別在鄰近的友愛市場延續活動，來場「DJ SHOW—半眠跳恰恰」的夜間Party，營造周末限定的「友愛深夜食堂」特色外，加碼安排「友愛好朋友市集」營造跨年After Party的氛氛，設計三階段不同主題的DJ show節目，讓民眾在友愛市場能享用美食、聽音樂、盡情搖擺，度過輕鬆有趣，延續2019年與眾不同，專屬臺南風味的跨年夜。

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