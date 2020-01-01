專屬台南人的跨年晚會　黃偉哲率市府團隊與市民歡度跨年倒數時刻

▲台南耶誕跨年系列活動31日來到壓軸場「台南跨年‧府城搬戲」，將舞台回歸給台南人，台南市長黃偉哲與民眾一同體驗最不一樣，也最台南的跨年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南耶誕跨年系列活動31日來到壓軸場「台南跨年‧府城搬戲」，將舞台回歸給台南人，邀請市民朋友體驗最不一樣，也最台南的跨年。

市長黃偉哲率市府團隊，與在場觀眾齊唱改編版歌曲「媽媽請妳也保重」，祝福市民、台南、台灣都保重且平安。立委陳亭妃、議長郭信良、副議長林炳利及市議員李鎮國、黃麗招、林易瑩、李啟維、沈震東、杜素吟、王錦德、洪玉鳳、吳禹寰、陳怡珍、李中岑、陳秋萍、曾信凱，也到場一同倒數跨年，迎接2020的第一刻。





黃偉哲市長表示，這次的跨年特別不一樣，充滿濃濃的本土台灣味，台南市政府的耶誕跨年系列活動，從12月1日開始每個周末都有舉辦活動，點亮了整個12月，多類型活動不但適合各年齡層、適合整個台南、平衡南北發展，是一個很好的嘗試，未來市府將以此方式持續和市民朋友一起度過新年。黃偉哲市長更與麵包車樂團及市民一同歡唱，迎接倒數時分。



新聞及國際關係處表示，台南耶誕跨年系列活動自12月起以帶狀方式在台南各處登場，無論是荷蘭Martin Hurkens的美聲音樂會、如果兒童劇團的「媽媽咪噢」、大勢韓團(G)I-DLE及ASTRO於耶誕跨年演唱會的現場勁歌熱舞等，都獲得廣大好評，不只週週都有精彩活動，更兼顧南北平衡發展，顛覆以往跨年活動僅定點單場的型態。





新聞及國際關係處指出，「府城搬戲」就是把跨年主舞台變成一個大戲棚，讓台南人以及熱愛台南的人站上舞台表演，表演者包含知名樂評陳德政、秀琴歌劇團、台南街舞聯盟、大支x BR x韓森、拍謝少年、榕幫、麵包車樂團、甜美小公主張羽靚、晨曦光廊、永康國中國小扯鈴隊、仙草國小關嶺分校太鼓隊等等，一連串的表演帶給市民滿滿的在地台南味；此外，特別活動「夢想喊聲」，更讓台南市民做自己的主角，整個城市都是台南人的主場舞台，在迎向新年之際大聲說出願望！





「下晡來畫圖，尾暗迺夜市，暗時看熱鬧，半眠跳恰恰」──「台南跨年‧府城搬戲」活動從31日下午4時開跑，一路歡慶到元旦凌晨2時，豐富活動包含親子藝術手作體驗、台南特色小農及在地商家的市集、以台南在地藝人為主角的晚會舞台，以及倒數儀式後的友愛市場After Party，多元豐富的活動適合各種族群、年齡層民眾參加。

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