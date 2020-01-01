跨年夜發現被劈腿！美髮師墜13樓「公車站牌旁」慘死…男友要賠63萬

▲女子發現男友劈腿，從男友的住處的頂樓墜樓身亡。（圖／翻攝自爆料公社粉絲專頁）



記者柯振中、羅志華／台北報導

台北市大安區和平東路三段2017年1月發生墜樓意外，從事美髮業的26歲湯姓女子跨年夜發現男友耿姓男子劈腿，傳訊息向耿男透露想自殺的訊息，隔天從對方家頂樓墜樓身亡。台北地院審理後判定，耿男應賠女子的哥哥17萬餘元、母親46萬餘元，一共判賠63萬元左右。

這起事件發生在2017年1月2日，湯女跨年夜時發現耿男與丁姓女子以「老公、老婆」互稱，追查之下才發現男友其實與丁女交往6年多，感到相當絕望，傳訊息告訴男友「希望你能參加我的葬禮」、「很抱歉，我已經不行了」等訊息，告知男友死志。

耿男收到湯女的訊息，也回傳「等我一下」、「我要死了，妳趕快來」、「那我們就一起死吧」、「我等等九點就走」等簡訊，讓湯女嚇得趕到男友的住處安慰，還傳訊告知男友「你如果這樣，我也不要活了」。

湯女到了耿男住處後，耿男以甜言蜜語讓湯女卸下心防，接著2人發生關係，耿男當時以為已經安撫好湯女，隨後倒頭大睡，沒想到湯女當天早上8點多就從耿男住處的頂樓躍下，摔在公車站牌旁慘死。

▲耿男刑事部分1、2審都被判無罪，讓湯母感到相當崩潰。(圖／資料照)



湯女的母親事發後相當崩潰，將耿男告上法院，但耿男刑事方面的1、2審皆被判無罪，讓她感到相當不合理。湯母說，女兒生前說「勸朋友不要自殺」，會晚點回家，沒想到自己只等到女兒的屍體，且耿男在偵查庭時坦承，女兒的死與自己有關，沒想到開庭後卻推得一乾二淨，讓她無法接受。

湯母說，女兒生前個性活潑，育有一名4歲的兒子，生前常常帶著小孩到處玩，根本沒有自殺動機，孫子得知媽媽死訊得當下，難過地在派出所放聲大哭，讓他們不敢讓孫子知道，媽媽是跳樓自殺的。

湯母說到，為了維護孫子的權益，自己一定會堅持告到底。法官審理後判定，湯女當天表達死意時，耿男沒有到頂樓阻止，反而傳出「一起死」等訊息，必須為湯女的死負起民事責任，應賠償湯母新台幣46萬餘元、收養小孩的哥哥17萬餘元，總共判賠63萬元左右。

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