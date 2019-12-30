守護南臺灣森林的驚奇4超人　重磅進駐屏東林管處

▲屏東林區管理處30日公佈約僱森林護管員錄取名單 。圖為負重測驗。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東、臺東及嘉義三個林管處聯合舉辦2020年度約僱森林護管員甄試。屏東林區管理處30日公佈錄取名單，其中正取4名（含原住民族保障名額1名）、候補8名，合計12名，錄取率為24％。

這次甄試因有報考學歷科系限制（原住民族高中職以上不限科系），符合應試資格者從23歲到43歲，有20人，實際到考率85％，其中原住民有排灣族、魯凱族、阿美族6人。而錄取人員4人男性3人、女性1人，平均年齡29.5歲，學歷部分碩士1人，大學3人。

屏東林區管理處表示，第1名荊姓女考生，23歲，畢業於國立嘉義大學森林暨自然資源學系，因熱愛森林而報考，筆試及口試表現優異，負重跑走背負20公斤背包跑1千公尺，將近其體重的一半，仍於時限內完成。

第2名及第3名均非科班出身，謝姓考生因於花蓮林田山林業文化園區服替代役，對森林產生熱誠，遂報考屏東處森林護管員招考；戴姓考生電機系畢業，負重跑走1000公尺僅花費4分50秒，遠低於及格標準的9分30秒，為該處負重跑走最佳成績，體力過人；第4名富張姓考生為屏科大森林系碩士也是屏東在地排灣族原住民，在獅子鄉成長，熱愛山林。

屏東林管處表示，這次招考新血加入後，為該處注入新活力，未來將與資深護管員攜手共同守護第一線森林工作，使守護山林團隊更強大。

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