散佈「有關肺炎的謠言」…武漢警方逮捕8名網友：已經依法處理！

▲武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者 鄭思楠／綜合報導

大陸微博日前突然瘋傳「武漢出現不明原因肺炎病人，疑似SARS」，引發網友關注。武漢市警方1日下午透過官方微博通報，8人在未經核實的情況下散佈、轉發有關肺炎的謠言，已被警方傳喚處理，但未提及謠言的具體內容，也未公佈該8名違法者犯何罪。

通報指出，武漢部份醫療機構發現接診了多例肺炎病例，但一些網友在不經核實的情況下，在網絡上發佈、轉發不實信息，造成不良社會影響；警方經調查證實，已傳喚8名違法人員，並依法進行了處理。

通知提醒，網絡不是法外之地，在網上發佈信息、言論應遵守法律法規，對於編造、傳播、散佈謠言，擾亂社會秩序的違法行為，警方將依法查處，絕不姑息；希望廣大網友遵守相關法律法規，不造謠、不信謠、不傳謠，共建和諧清朗的網絡空間。

▲武漢市發現病毒性肺炎病例27宗。（圖／翻攝澎湃新聞）

據武漢市衛健委2019年12月31日通報，近期部分醫療機構發現、接診多例與當地華南海鮮批發市場有關聯的肺炎病例；經專家會診系病毒性肺炎，截至31日，調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。

根據央視新聞引述湖北省相關部門消息報導，12月以來，武漢市持續開展流感及相關疾病監測，發現病毒性肺炎病例27宗，均診斷為病毒性肺炎/肺部感染。涉事海鮮市場1日起休市。

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