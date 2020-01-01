武漢不明肺炎爆發市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上

▲華南海鮮市場昨日還正常營業。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢市12月31日爆出「不明原因肺炎」疫情，被懷疑是SARS（急性呼吸道症候群），與疫情有重大關聯的「華南海鮮市場」，元旦一早突被官方通知休市整治，開市日另行公告。臨時休市也令許多商家都非常錯愕，因為前一日市場都還正常營業，很多商家還提前進了貨，生意勢必受到影響。

根據《新京報》報導，華南海鮮市場元旦一早被宣布休市，市場大門口貼著市衛生健康局與市場監管局聯合發布的「關於休市整治的公告」，公報提到，「根據國務院《突發公共衛生事件應急條例》等法規條例的規定及武漢市衛生健康委關於當前我市肺炎疫情的情況通報，經研究，決定對華南海鮮批發市場實行休市，進行環境衛生整治。請廣大商戶積極配合。開市時間另行通知。」

▼白衣人在市場進行消毒。（圖／翻攝微博）

由於休市公告來的突然，大部分商家都還是來到了市場，一名商家表示，她是看到通知才知道要休市，商家目前仍然可以進出市場，只是不能營業。一名值班的監管人員則說，公告是早上5點多貼出來的，所以很多商家才不知道，他看到一些商家都已經進貨了。

多家陸媒也提到，海鮮市場12月31日還有正常營業，且除了海鮮以外，另有一些販賣野雞、兔子等野味的商家，走入市場的深處，甚至可以看見棄置在地上的兔子頭、動物內臟。

武漢「不明原因肺炎」疫情於12月31日傳出，目前共有27病例，其中7例病情嚴重，幾乎所有病例都與「華南海鮮市場」有關聯。

▼動物內臟棄置在地上。（圖／翻攝紅星新聞）

