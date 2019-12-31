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武漢「不明原因肺炎」帶動陸股　醫藥生物類股「全線大漲」

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▲微博瘋傳，武漢爆發SARS病例。（圖／翻攝自微博）

▲目前傳出的病例都與「華南海鮮城」有關聯。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／台北報導

湖北武漢31日傳出「不明原因肺炎」病例，已有27人感染，網路上更有人爆料疑似就是SARS（嚴重急性呼吸道症候群）。受到疫情影響，大陸A股醫藥生物類股全線大漲，至午間收盤整體漲幅2.35％，位居行業上漲第一名。

根據陸媒報導，相關概念類股也表現積極，生物疫苗概念類股上漲3.15%，抗癌概念類股上漲3.23%，仿製藥概念類股上漲2.27%。

盤中漲停的個股也非常多，包含魯抗醫藥、萊茵生物、東北製藥、聯環藥業、四環生物、南衛股份、海王生物等。天康生物、未名醫藥、達安基因、華蘭生物、天壇生物、萬孚生物等個股也都有不同程度上漲。

▼醫藥生物漲停個股。（圖／翻攝WIND）

▲▼武漢「不明原因肺炎」帶動陸股　醫藥生物類股「全線大漲」。（圖／翻攝WIND）

武漢市衛生部門30日發布《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》，指部分醫院陸續出現「不明原因肺炎」病人，要求各醫療機構要及時追蹤統計救治情況上報。

網路上31日也開始有人指出，所謂的「不明原因肺炎」就是SARS。不過，武漢市衛生部門指出，樣本還在進行檢測，不能斷言是SARS，經初步分析，相關病例屬病毒性肺炎，目前為止未發現人傳人現象。

據官方統計，截至31日下午1點30分，共發現27人個病例，均已隔離治療，其中7例病情嚴重，且幾乎都與武漢市的「華南海鮮城」有關聯。

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