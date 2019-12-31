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武漢爆27例「不明原因肺炎」　陸委會提醒台商、台生注意防範

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▲微博瘋傳，武漢爆發SARS病例。（圖／翻攝自微博）

▲目前傳出的病例都與「華南海鮮城」有關聯。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／台北報導

湖北省武漢市31日傳出「不明原因肺炎」疫情，陸委會晚間發新聞稿表示，因應中國大陸武漢發生肺炎疫情，提醒赴陸民眾、台商、台生及家屬注意各項防範措施，為求慎重，自即日起將針對自中國大陸武漢直航入境之班機進行登機檢疫。

陸委會指出，有關外傳大陸武漢市出現數名肺炎病例，疾病管制署31日向大陸疾控中心及世界衛生組織（WHO）IHR窗口確認疫情訊息，陸方於31日傍晚回應，當地發現27例肺炎病例，7例病情危重，均已進行隔離治療，有2例病情好轉，並提到若有進一步消息，將及時通報。

陸委會提到，為防範病例自境外移入，政府已依標準作業程序啟動邊境檢疫應變措施，加強入境旅客之發燒篩檢、落實疑似病例之旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形等詢問、健康評估及衛教宣導。

陸委會還說，為求慎重，自即日起將針對自中國大陸武漢直航入境之班機進行登機檢疫，除主動評估旅客健康情形外，也於班機上向旅客宣導相關預防措施，「陸委會將配合疾管署持續監視中國大陸武漢之疫情動態，並視疫情狀況調整防治作為。」

陸委會提醒，民眾務必做好個人衛生，近期如曾前往中國大陸武漢地區的民眾，返國10天內若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動通報1922防疫專線並戴口罩儘速就醫，就醫時請主動告知旅遊活動史，以及時診斷通報及獲得完善的醫療照護。

▲▼因應武漢肺炎疫情，疾管署對武漢直飛入境班機實施登機檢疫。（圖／疾管署提供）

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