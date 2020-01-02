幫男友「消災」下藥助性侵閨蜜　女大生全程蹲床邊拍攝

記者黃翊婷／綜合報導

女大學生小美（化名）誤信男友阿成（化名）瞎掰的謊言，不僅在浴室內裝設攝影機偷拍閨蜜洗澡的畫面，還在酒中下藥，並開門讓男友進來性侵，自己則在旁邊輔助、拍下整個過程。受害的閨蜜醒來後發現褲子和內褲都被脫下，小美則趴在床的邊緣裝睡，行為舉止相當詭異，趕忙報警這才知道自己遭好友設計，事後氣得連和解都不願意談。

▲小美趁閨蜜去洗澡的時候，在酒裡下藥。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關，下同）

判決書中提到，阿成年長小美16歲，但他為了滿足私慾，先是透過臉書假帳號誘騙女友，說自己受到生命危險，必須偷拍其他女子洗澡，並由女友在旁邊輔助發生性行為才能化解厄運，同時說出許多只有兩人知道的小祕密，成功騙取信任。

隨後，阿成將自己在彰化某醫院精神科門診就診的安眠藥磨成粉，分裝成兩包拿給女友。此時，小美提議不如把「目標」鎖定在今年6月初才返回台灣的閨蜜，雙方講好之後，由她以敘舊為由，將人騙到租屋處過夜。

▲小美為了幫男友消災，竟然聯手設計自己的閨蜜。

事發當天，小美和閨蜜先是在房間裡看電視、喝酒聊天，接著她主動勸對方去洗澡，再透過WiFi連線啟動安裝在浴室裡的攝影機，供不在現場的男友觀看，並趁著這個空檔，將安眠藥粉加進喝到一半的啤酒裡，等到朋友洗完澡出來喝掉啤酒，她又自稱酒醉疲累，兩人一起躺到床上睡覺。

小美確認閨蜜熟睡後，立即用LINE通知阿成過來，為了測試朋友是否真的睡著了，她還先用手撫摸胸部、大腿，甚至以手指性侵，接著再換男友性侵。只是阿成因為太緊張，才剛碰到就軟掉，試了好久都無法進入，而小美全程都蹲在一旁用手機拍下性侵害的過程。

▲受害的閨蜜至今都還未走出這段傷痛的陰影。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

睡到一半的閨蜜隱約覺得下體怪怪的，醒來之後發現自己的短褲和內褲都被拉下，阿成見狀立即摸黑逃離現場，小美則趴在床的邊緣裝睡，她穿好衣褲後趕緊搖醒小美詢問，雖然得到「什麼事都沒有發生」的回答，但心中還是很不安，於是決定報警，這才知道原來自己是被好友設計了。

台中地院法官認為，阿成利用小美對愛情的憧憬，誘使她做出偷拍、下藥等行為，雖然兩人事後積極尋求和解，但被害者身心嚴重受創，至今仍無法走出陰影，雙方並未達成和解，最後依以藥劑犯強制性交罪、竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處男友9年11月、女友7年7月有期徒刑，全案仍可上訴。如果後續判刑確定，小美在完成學業之前就得入獄服刑。

● 飲酒過量，有礙健康