　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫男友「消災」下藥助性侵閨蜜　女大生全程蹲床邊拍攝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

女大學生小美（化名）誤信男友阿成（化名）瞎掰的謊言，不僅在浴室內裝設攝影機偷拍閨蜜洗澡的畫面，還在酒中下藥，並開門讓男友進來性侵，自己則在旁邊輔助、拍下整個過程。受害的閨蜜醒來後發現褲子和內褲都被脫下，小美則趴在床的邊緣裝睡，行為舉止相當詭異，趕忙報警這才知道自己遭好友設計，事後氣得連和解都不願意談。

▲▼喝酒,正妹,啤酒（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小美趁閨蜜去洗澡的時候，在酒裡下藥。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關，下同）

判決書中提到，阿成年長小美16歲，但他為了滿足私慾，先是透過臉書假帳號誘騙女友，說自己受到生命危險，必須偷拍其他女子洗澡，並由女友在旁邊輔助發生性行為才能化解厄運，同時說出許多只有兩人知道的小祕密，成功騙取信任。

隨後，阿成將自己在彰化某醫院精神科門診就診的安眠藥磨成粉，分裝成兩包拿給女友。此時，小美提議不如把「目標」鎖定在今年6月初才返回台灣的閨蜜，雙方講好之後，由她以敘舊為由，將人騙到租屋處過夜。

▲憂鬱,難過,悲傷 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲小美為了幫男友消災，竟然聯手設計自己的閨蜜。

事發當天，小美和閨蜜先是在房間裡看電視、喝酒聊天，接著她主動勸對方去洗澡，再透過WiFi連線啟動安裝在浴室裡的攝影機，供不在現場的男友觀看，並趁著這個空檔，將安眠藥粉加進喝到一半的啤酒裡，等到朋友洗完澡出來喝掉啤酒，她又自稱酒醉疲累，兩人一起躺到床上睡覺。

小美確認閨蜜熟睡後，立即用LINE通知阿成過來，為了測試朋友是否真的睡著了，她還先用手撫摸胸部、大腿，甚至以手指性侵，接著再換男友性侵。只是阿成因為太緊張，才剛碰到就軟掉，試了好久都無法進入，而小美全程都蹲在一旁用手機拍下性侵害的過程。

▲▼臥室,床,棉被,凌亂,死亡,性愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲受害的閨蜜至今都還未走出這段傷痛的陰影。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

睡到一半的閨蜜隱約覺得下體怪怪的，醒來之後發現自己的短褲和內褲都被拉下，阿成見狀立即摸黑逃離現場，小美則趴在床的邊緣裝睡，她穿好衣褲後趕緊搖醒小美詢問，雖然得到「什麼事都沒有發生」的回答，但心中還是很不安，於是決定報警，這才知道原來自己是被好友設計了。

台中地院法官認為，阿成利用小美對愛情的憧憬，誘使她做出偷拍、下藥等行為，雖然兩人事後積極尋求和解，但被害者身心嚴重受創，至今仍無法走出陰影，雙方並未達成和解，最後依以藥劑犯強制性交罪、竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處男友9年11月、女友7年7月有期徒刑，全案仍可上訴。如果後續判刑確定，小美在完成學業之前就得入獄服刑。

● 飲酒過量，有礙健康

ET快訊
詭異男超商偷看！店員妹秒喊2字讓她陷回憶　萬人哭了
新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹翻香檳塔　整場婚禮被毀了
金希澈認愛MOMO！出道15年首度公開戀愛　2020第一對藝
濱崎步爆未婚生子！　網瘋傳「當代理孕母」…精主是小20歲舞者
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連千毅要告小弟！入獄被逼扛「招攬幫派」　怒「沒江湖道義」控偽證罪

銀樓老闆跨年前約日本客戶吃海產　喝到一半「癱軟趴桌」猝死

「日月明功」集體虐殺真相！「傳統父權」讓心靈失控　宗教變調害死18歲男高生

幫男友「消災」下藥助性侵閨蜜　女大生全程蹲床邊拍攝

銀樓老闆跨年前約日本客戶吃海產　喝到一半「癱軟趴桌」猝死

連千毅要告小弟！入獄被 逼扛「招攬幫派」　怒「沒江湖道義」控偽證罪

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！騎機車上台原因曝光　師長全傻眼

選舉要支持有做事的人...台西鄉代LINE群貼文　2天後被亂刀狂砍「深可見骨」

獨／3賊二度摸進富基漁港...偷走2萬元九孔、生蠔　攤販疑：管理廠商疑勾結

快訊／雲林鄉民代表被砍！頭臉挨刀倒血泊　轉送台大雲林分院

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

Super Junior-K.R.Y.合聲《西風的話》　厲旭.圭賢全中文發言！藝聲：那我用韓文ＸＤ

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

「日月明功」集體虐殺真相！「傳統父權」讓心靈失控　宗教變調害死18歲男高生

幫男友「消災」下藥助性侵閨蜜　女大生全程蹲床邊拍攝

銀樓老闆跨年前約日本客戶吃海產　喝到一半「癱軟趴桌」猝死

連千毅要告小弟！入獄被 逼扛「招攬幫派」　怒「沒江湖道義」控偽證罪

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！騎機車上台原因曝光　師長全傻眼

選舉要支持有做事的人...台西鄉代LINE群貼文　2天後被亂刀狂砍「深可見骨」

獨／3賊二度摸進富基漁港...偷走2萬元九孔、生蠔　攤販疑：管理廠商疑勾結

快訊／雲林鄉民代表被砍！頭臉挨刀倒血泊　轉送台大雲林分院

媒體質疑警打假「辦藍不辦綠」　刑事局傍晚秀案例澄清：絕無選擇性辦案

與自由的距離...孫道存哭了！淚訴「韓國瑜金句」仍破功　入看守所沒胃口

賴神站路口！民眾熱情比「3」加油　賴清德：有信心！步步為營直到台灣贏

有情資？維安建議穿防彈背心、站路口變只致意　蔡英文提2原因

希澈4年前就心動！　光聽MOMO就幸福笑「一見本人臉漲紅」狂讚：仙女

「日月明功」集體虐殺真相！「傳統父權」讓心靈失控　宗教變調害死18歲男高生

2019年最高轉售價球鞋TOP 9出爐！Off-White入選4雙　第1名竟要價台幣11萬

瘋電影／8級警戒　當超能力被社會排擠時

幫男友「消災」下藥助性侵閨蜜　女大生全程蹲床邊拍攝

IG正妹網紅收「高清男根照2張」：好好欣賞…截圖PO出反被刪文　官方回應了

電動車沒電「可愛機器人來幫你充」！再也不怕充電車位被霸佔

買股5天賠光2年薪！碩士男靠「棒球」 賺回千萬　7成勝率算價術揭密

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

社會熱門新聞

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

母抱厚棉被蹲路邊等兒　警送回家驚：已往生火化

夢時代跨年緊鄰加油站「沒發大財」　機車亂停

台南安平警強勢執法　金府城KTV不玩了！

吳宗憲跨年獻唱男大生騎車衝上舞台

「韓國瑜金句」仍破功　孫道存哭了

沒江湖道義！　連千毅要告小弟偽證罪

快訊／雲林鄉民代表被砍重傷！轉送台大雲林分院

人妻挺7月孕肚離婚　產子找小王簽

敢睡大哥的女人　乎你死、抓去埋　

選舉要支持有做事的人...台西鄉代貼文2天後被亂刀狂砍

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

銀樓老闆跨年前聚餐　客戶面前猝死

更多熱門

相關新聞

狼父性侵4年　13歲少女產子亡

狼父性侵4年　13歲少女產子亡

巴西13歲少女愷特蘭（Luana Ketlen）過去4年慘遭36歲父親法巴（Tome Faba）性侵，直到身體出現變化、腹部疼痛就醫，她才意識到自己懷有5個月身孕。儘管堅強的她生下一名男嬰，但在引產過後，她的身體狀況急速惡化，最終在空運轉院的途中不幸過世。

性侵案女證人現身！鈕承澤7度出庭微笑回記者

性侵案女證人現身！鈕承澤7度出庭微笑回記者

少女遭3男綁架性侵　男友：她很隨便

少女遭3男綁架性侵　男友：她很隨便

修機車約吃火鍋　台中男性侵女大生

修機車約吃火鍋　台中男性侵女大生

竹科女失去清白　5個月後發現懷孕

竹科女失去清白　5個月後發現懷孕

關鍵字：

台中地院性侵

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

跨年倒數「當街點煙火筒」爆炸...五官下秒被炸爛

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

希澈、MOMO元旦又被爆「熱戀ing」

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

水壺女霸佔咖啡廳12空位！他傻：沒點飲料耶

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

發大財養小鬼　正妹慘遭嬰靈反噬發狂

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面