　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫兩女大生修拋錨機車再約吃火鍋　台中男認識3天襲胸、性侵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼安全帽,機車,騎士,騎車。（圖／取自Pixabay）

▲小美與小玲因為機車拋錨結識翁男。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

翁姓男子今年4月間在台中市某巷弄遇到兩名女大生，順手幫對方送修拋錨的機車，之後卻以吃火鍋為由相約見面、進入租屋處，再對兩人強吻、襲胸、性侵。雖然翁男矢口否認性侵，但他先前曾因強制性交案件被判處7年5月，台中地院合議庭最後依強制猥褻、性騷擾以及強制性交罪判處6年有期徒刑。

判決書中提到，翁男當天幫女大生小美、小玲（化名）把拋錨的機車牽到機車行，雙方互留LINE訊息方便後續聯絡，他隔天通知小美來牽車且未收取任何費用，企圖以這個方式博取好感及信任；又過了一天，他主動聯繫兩人一同吃火鍋，再以談心為由把小玲騙到大樓樓頂，憑靠自己腕力較強先強行抱住，再親吻臉頰及嘴唇得逞。

▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲翁男提議吃火鍋，小美與小玲都答應赴約。

但事情到這裡還沒有結束，3人吃完火鍋後，小玲先騎機車回宿舍，翁男則提議要護送小美，陪同步行返回宿舍，期間突然用手抓了對方的胸部一下，還辯稱當晚也有對小玲做出同樣的事情，並非基於性慾目的才這麼做。

接著，翁男假裝要看風水，先是透過小美讓小玲打開房間門，接著一進到房間就將門反鎖，不顧小玲反抗強行脫掉衣褲性侵得逞。敲完門就回到自己的房間的小美覺得不對勁，再度返回敲門詢問，這才驚覺引狼入室，嚇得趕忙報警求助。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小玲在宿舍房間遭到性侵。

對於上述指控，翁男僅坦承有對小美襲胸，但沒有對小玲強吻、性侵，「小玲告訴我她有做援交，如果我有意，可以利用吃火鍋的機會到她們的宿舍，是她約我過去的，小美也知道」、「發生性關係前我想先按摩，小玲就自己把衣服脫掉，我當時有開玩笑，說她『別人說妳是處女，我覺得不像』，她就馬上變臉」。

不過，台中地院合議庭認為翁男的說詞與常理不符，加上他過去涉犯強制性交案被判刑7年5月確定，如今又對僅認識3天的女大生伸出狼爪，可見惡性重大，最後依強制性交罪、強制猥褻罪以及違反性騷擾防治法，分別判處5年6月、10月、6月有期徒刑，合併應執行刑期為6年，全案仍可上訴。

ET快訊
韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」開吉：辯論會上脫鞋搓腳的我不
新北中和駕駛凌晨「撞人肇逃」　男倒地遭輾碎骨噴飛慘死
國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「遭埋跑道」　真相遲到16年
韓國瑜博士生16頁論文曝「超懂罷免」！她分析：像預言現在情勢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／衝進三重碧華國小「砰砰兩聲」　持槍嫌屁股中一槍！趴臥摸頭送醫

快訊／「砰砰兩聲」三重碧華國小傳槍響　持槍嫌衝進停車場…警匪對峙中

「本人永不外遇」結婚簽愛妻宣言　人夫疑劈腿多女訊息曝光…豪宅飛了

「台灣人民共產黨」涉招待江西7日遊　南檢傳喚60多人查賄選

完整緝捕過程曝光！碧華國小停車場槍響　嫌拒檢衝撞警「臀部挨一槍」落網

快訊／中和凌晨死亡車禍！無良駕駛「撞人肇逃」　男倒地遭輾…碎骨噴飛慘死

肥貓董座爆擺爛！台肥南港金雞母開發延宕「損失數億」　上樑驚吐：何時完工我也不知道

幫兩女大生修拋錨機車再約吃火鍋　台中男認識3天襲胸、性侵

外籍女操流利中文持台灣表妹證件　「照片差太多」逾期居留遭識破

快訊／衝進三重碧華國小「砰砰兩聲」　嫌屁股中一槍！趴臥摸頭送醫

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

完整緝捕過程曝光！碧華國小停車場槍響　嫌拒檢衝撞警「臀部挨一槍」落網

快訊／中和凌晨死亡車禍！無良駕駛「撞人肇逃」　男倒地遭輾…碎骨噴飛慘死

肥貓董座爆擺爛！台肥南港金雞母開發延宕「損失數億」　上樑驚吐：何時完工我也不知道

幫兩女大生修拋錨機車再約吃火鍋　台中男認識3天襲胸、性侵

外籍女操流利中文持台灣表妹證件　「照片差太多」逾期居留遭識破

快訊／衝進三重碧華國小「砰砰兩聲」　嫌屁股中一槍！趴臥摸頭送醫

快訊／「砰砰兩聲」三重碧華國小傳槍響　嫌衝進停車場…警匪對峙中

「本人永不外遇」結婚簽愛妻宣言　人夫疑劈腿多女訊息曝光…豪宅飛了

「台灣人民共產黨」涉招待江西7日遊　南檢傳喚60多人查賄選

公親變事主！房東調停感情糾紛　遭持剪攻擊反奪刀傷人

孫大千：蔡英文在辯論會再次展現「三個無可救藥」

正妹女警「迴旋踢」踹爆搶匪　身分起底！竟是台灣小姐第6名

每年上萬人腸癌！台商回台揪「0.8cm息肉」嚇傻...8族群恐中標

持續執行夜店臨檢　安平警淨化選前治安

輔選黃昭順當導護爸爸　馬英九不「軟」了！笑嗆記者：你有看到我拉票？

完整緝捕過程曝光！碧華國小停車場槍響　嫌拒檢衝撞警「臀部挨一槍」落網

新台幣重現29字頭！早盤升值逾1角　一度來到29.996元兌1美元

嘉義打卡新熱點！史蹟資料館活化成功　昭和18濃濃神社風

韓粉6罪狀出征臉超腫！　「萬老師」撿火箭炮開吉：辯論會上脫鞋搓腳的我不屑…萬人推爆

軍事、工裝迷最愛品牌終於聯名！限量單品要你高調炫耀標籤，帥女孩準備入手

動物園大象發情！遊客面前瘋狂攻擊馴獸員「下秒直接踩爆他」

社會熱門新聞

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追持槍嫌對峙中

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

連千毅蹲監獄　老東家「蘭庭國際」切割回歸

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

租福斯載媽天降巨石！差10公分被砸死

竹科女失去清白　5個月後發現懷孕

妻子不回家過夜　3寶爸衝公司見綠光

結婚簽愛妻宣言　人夫疑劈腿多女訊息曝光…豪宅飛了

新竹賭盤數字曝光　他：政見辯論後更恐怖

快訊／衝進三重碧華國小「砰砰兩聲」　持槍嫌屁股中槍

已婚男吃2國中妹　分手竟外流私密照

前總經理被貶掃廁所！下班遭黑衣人恐嚇

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

更多熱門

相關新聞

「一日女友」只能牽手散步　男大生摟腰摸腿挨告

「一日女友」只能牽手散步　男大生摟腰摸腿挨告

台北陳姓男大生因為好奇，上網花錢找人扮演「一日女友」，以7200元代價，約到大安森林公園散步3小時，陳男認為2人談得來，氣氛不錯，順手摟了一日女友的腰，還摸她大腿，被害人當場拒絕推開，並傳訊給朋友，台北地檢署調查後，30日根據LINE對話紀錄等證據，依強制猥褻等罪起訴陳男。

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

正妹轉身被強抓腰　色男辯：不小心碰到的

正妹轉身被強抓腰　色男辯：不小心碰到的

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

逼護理師拿尿壺　老翁「當場高潮噴射」

逼護理師拿尿壺　老翁「當場高潮噴射」

關鍵字：

台中地院強制性交強制猥褻性騷擾

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

國中操場埋屍案　真相遲到16年

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追持槍嫌對峙中

等10個月！汪遭退落養寞回收容所

今越晚越冷最凍、降雨熱區曝　一張圖秒懂跨年元旦天氣

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

再過3天過生日…女偶像大城杏心臟病發作身亡！

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面