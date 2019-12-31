幫兩女大生修拋錨機車再約吃火鍋　台中男認識3天襲胸、性侵

▲小美與小玲因為機車拋錨結識翁男。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

翁姓男子今年4月間在台中市某巷弄遇到兩名女大生，順手幫對方送修拋錨的機車，之後卻以吃火鍋為由相約見面、進入租屋處，再對兩人強吻、襲胸、性侵。雖然翁男矢口否認性侵，但他先前曾因強制性交案件被判處7年5月，台中地院合議庭最後依強制猥褻、性騷擾以及強制性交罪判處6年有期徒刑。

判決書中提到，翁男當天幫女大生小美、小玲（化名）把拋錨的機車牽到機車行，雙方互留LINE訊息方便後續聯絡，他隔天通知小美來牽車且未收取任何費用，企圖以這個方式博取好感及信任；又過了一天，他主動聯繫兩人一同吃火鍋，再以談心為由把小玲騙到大樓樓頂，憑靠自己腕力較強先強行抱住，再親吻臉頰及嘴唇得逞。

▲翁男提議吃火鍋，小美與小玲都答應赴約。

但事情到這裡還沒有結束，3人吃完火鍋後，小玲先騎機車回宿舍，翁男則提議要護送小美，陪同步行返回宿舍，期間突然用手抓了對方的胸部一下，還辯稱當晚也有對小玲做出同樣的事情，並非基於性慾目的才這麼做。

接著，翁男假裝要看風水，先是透過小美讓小玲打開房間門，接著一進到房間就將門反鎖，不顧小玲反抗強行脫掉衣褲性侵得逞。敲完門就回到自己的房間的小美覺得不對勁，再度返回敲門詢問，這才驚覺引狼入室，嚇得趕忙報警求助。

▲小玲在宿舍房間遭到性侵。

對於上述指控，翁男僅坦承有對小美襲胸，但沒有對小玲強吻、性侵，「小玲告訴我她有做援交，如果我有意，可以利用吃火鍋的機會到她們的宿舍，是她約我過去的，小美也知道」、「發生性關係前我想先按摩，小玲就自己把衣服脫掉，我當時有開玩笑，說她『別人說妳是處女，我覺得不像』，她就馬上變臉」。

不過，台中地院合議庭認為翁男的說詞與常理不符，加上他過去涉犯強制性交案被判刑7年5月確定，如今又對僅認識3天的女大生伸出狼爪，可見惡性重大，最後依強制性交罪、強制猥褻罪以及違反性騷擾防治法，分別判處5年6月、10月、6月有期徒刑，合併應執行刑期為6年，全案仍可上訴。