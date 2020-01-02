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83歲夫勒斃失智妻再喝殺蟲劑輕生　女兒破門見雙親遺體崩潰

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本神奈川縣大和市上月28日發生一起令人遺憾的雙屍案，83歲的井川保不堪長期照顧罹患失智症的妻子蔣子，先是用繩子將對方勒斃，自己再喝殺蟲劑輕生。警消人員獲報趕抵現場，兩人都已經明顯死亡，讓住在附近的女兒目睹這個慘況一度崩潰。

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲井川保獨自照顧罹患失智症的妻子蔣子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《朝日新聞》報導，井川保與妻子只相差1歲，兩人平時住在大和市一棟日式民宅裡，28日當天有熱心民眾發現他們家門口有份外送餐點一直沒有動過，擔心可能發生什麼事情，於是趕緊聯絡夫妻倆住在附近的女兒前來看看。

由於房子的大門上鎖打不開，當地消防隊獲報前往協助破門，沒想到一進到屋內就在一樓的房間發現蔣子死在護理床上，丈夫井川保則倒臥在另一個房間的地板上，兩人明顯都已經沒有生命跡象。

▲▼老人,電話,打電話,手機。（圖／Pixabay）

▲有些老人不願意增加子女的負擔，就算遇到困難也不肯開口尋求幫助。

大和署警方表示，由於蔣子的脖子上有遭人用繩子勒過的痕跡，初步研判是井川保不堪長期照顧病妻的壓力，才會選擇先將對方勒斃，自己再喝殺蟲劑輕生，不過，整起案件的細節目前仍在調查當中。

這起悲劇事件經過媒體報導，掀起日本網友熱烈討論，不少人在相關新聞底下留言要求政府將安樂死合法化，「真的走到那個地步是很痛苦的，希望未來可以讓病患自己選擇是要接受治療，還是乾脆放手」、「老爺爺沒有體力和足夠的力氣，要一個人照顧病妻也得花費許多金錢，但這就是現實」、「如果政府能改善相關的政策措施，就不會發生這麼令人悲傷的事了」。

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