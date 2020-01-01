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永福星星兒家族歡度2020元旦　許願感恩大家幫忙！

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▲ 台南市永福星星兒家族歡度2020元旦，前往鹿耳門天后宮許願，感恩大家幫忙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 台南市永福星星兒家族歡度2020元旦，前往鹿耳門天后宮許願，感恩大家幫忙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020元旦，台南市永福國小星星兒家族以「新年祈福許願課」，進行運動和文化體驗活動，感恩大家的幫忙。

永福國小自行組成的星星兒家族團隊，數十年來依然堅持傳統，在新年的第一天到市政府西拉雅廣場及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願，健行路線如同十幾年前的路線一樣，今年有10多人主動參與！今年終於在合併升格後再次回到府城區舉辦升旗典禮，讓星星兒家族的孩子們非常高興，如同回到多年前的光景，只是家族成員都長高長壯了，還有同學已經大學畢業在社會上工作了！

請繼續往下閱讀...

永福老師們表示，最近幾年因為空污嚴重，2018年元旦時，星星兒家族向媽祖許願「空污散去」，星星兒家族親師生也身體力行節能減碳，果然去年根據環保署統計，2019年空污情形有所改善，好幾個在冬季因空污好發過敏症狀的星星兒也減緩症狀，「空污雖有減緩，但還是不夠！」一位已在工作的肯納青年說。

▲ 台南市永福星星兒家族歡度2020元旦，前往鹿耳門天后宮許願，感恩大家幫忙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

也有星星兒直呼：「媽姐娘娘好靈驗，都有聽到星星兒家族的祈福！」，永福星星兒家族說這幾十年在新年元旦的傳統健行運動及祈福課程，在2019年差點因空污而無法在戶外如期舉行！為了讓課程能夠永續進行，今年孩子們還是許願大家一起節能減碳，讓每年的第1天都能起個大早一起運動，一起許願！

還有星星兒家庭相約，元月底的農曆新年也要回到「台灣之門─鹿耳門天后宮」一起過「台灣年」，也順便互相檢驗一下各自在「多運動，一起節能減碳降空污」的功課是否有達成，讓師長們為此自發與互動的共好具體行動大感辛慰！！

永福國小特教老師表示，最近幾年所有新年活動皆由畢業的肯納青年學生和家長們自主發起聯絡，已形成特教界少見的互助學習型組織，今年的健行及祈福活動還好沒有因為空污而有改變，讓肯納青年們直呼「還好媽姐和眾神明保祐！」，且在活動中還一邊健行一邊觀察週邊的植物及天空和空氣品質情形，也有對星星兒特別提出，若要改善空污，就得要節約能源使用；還有星星兒在鹿耳門天后宮的參訪中，也不再拿線香拜神，改以雙手合十祈福。

永福特教老師指出，為了加強星星兒的自信心，特別在「潛能開發」的「社交課程」中再加入「許願祈福課」，就是在元旦健走後和家族成員到鹿耳門天后宮參訪，並領取媽祖許願牌回顧過去的一年，然後在神明面前立誓，寫下新年新希望並請星星兒自己在香爐前「過火」並掛上龍柱以「增強自己的信心」。

永福國小特教老師說，10多年過去了，永福星星兒家族部分成員也上大學，部分畢業的同學透過媒合已找到合適的工作 ，或參與學校的職訓實習課程，也和成員們分享求學和工作的經驗，還有肯納青年得到全國才藝大賽及游泳比賽前3名，也有星星兒完成到身障安養院關懷長者的心願！在人助天助下，期望星星兒們人人都能順遂心願。

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永福星星兒家族元旦許願.感恩

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