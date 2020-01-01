左鎮噶瑪寺元旦傳佛音 百年南管館閣振聲社雅韻供佛

▲台南市左鎮噶瑪噶居寺，元旦舉行盛大供佛祈福護生法會為台灣祈福，由洛本天津仁波切中圍主壇，啟修密勒日巴薈供、護生儀軌及舉辦放生法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

欣迎2020新年，台南市左鎮噶瑪噶居寺，元旦於寺中阿彌陀佛18公尺露天微笑大佛巨像前，舉行盛大供佛祈福護生法會為台灣祈福，由洛本天津仁波切中圍主壇，啟修密勒日巴薈供、護生儀軌及舉辦放生法會，邀請有200餘年歷史的府城國寶振聲社演奏，以雅韻供佛，祈求台灣平安。

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雅音與展演場地供30尊的印度石雕菩薩天女聖像相輝映，是一場難得的視覺聽覺心靈饗宴，也為藏傳佛教本土化再添新頁，領受 仁波切加持賜福，吉祥平安！

元旦當天，微笑大佛前羅列藏傳佛教法器七政寶、八吉祥、油燈，以及水果、壽桃、美麗花鬘、檀香薰爐等諸多莊嚴，週邊供奉的近30尊印度石雕菩薩天女聖像栩栩如生、雕工精細令人驚豔，是台灣絕無僅有的藝術珍寶，綻放歡喜安詳能量場域，淨化人心。

清晨6時半開始叩鐘，祈求兩岸和平、國泰民安。7時40分由尊貴的洛本天津仁波切中圍主壇，啟修密勒日巴薈供、護生儀軌。上午10時，府城國寶振聲社將於大佛前演奏敬神神樂，在眾佛前聆賞南管雅樂，不啻是視覺聽覺一大饗宴。

振聲社創於清朝道光1821-1850年間，是台南第一個南管管閣。據傳說清康熙皇帝雅好音樂，問宰相李文貴說：「愛卿你是南方人，可有辦法聆賞到南管？」李文貴快書回泉州，選了5位精通音律的樂師入京獻藝，康熙龍心大悅，想授予官位，樂師婉拒。康熙皇帝讚歎他們的清高德行，最後敕封「御前清客」，賞賜曲柄黃涼傘、金絲宮燈，榮歸故里。至今南管演奏排場，總有傘燈、彩牌刺繡「御前清客」與管閣社團字樣。

南管保留漢唐古風樂曲，以台語演唱保留中原古音，風格古雅溫婉、節奏舒緩、唱腔轉折細膩，唱奏時凝神專注，近乎禪境，對於現代人之匆忙煩躁，有靜心沉澱之功。古典詩詞入樂，深厚綿長的情愫，化為天籟美化人間。曾「轟動武林、驚動萬教」的黃俊雄布袋戲史豔文，其中「相思燈」一曲，即是改編自南管「相思引」。而南管橫抱曲項琵琶、拍板等樂器，接近唐代形制，從敦煌壁畫可獲印證，藝術性近年備受重視，已榮登世界無形文化遺產之列。

洛本天津仁波切極重視文化薪傳，這次法會特別邀請府城國寶振聲社演奏，以雅韻供佛。仁波切表示，台南振聲社是府城歷史最悠久的傳統南管館閣，社友積極投入藝術文化傳承，輔導民間成立南管社及推動南管生活化，帶領大眾體驗曲韻之美及和樂之雅，曾榮獲南市傑出演藝團隊獎及台新藝術獎提名。為表彰該社對發揚本土文化的貢獻，演奏當天現場陳設珍貴的孔雀傘蓋，莊嚴振聲社之排場，以示最高肯定，除以佛樂為台灣祈福，協助傳承與發揚南管藝術文化，也為藏傳佛教本土化做最佳見證。

元旦上午並舉辦放生法會，搶救即將被宰殺的雞隻，為之修法祈福、甘露灑淨後，放生於農場養護照顧到命終，徹底落實生態保護。當日供佛之壽桃糕餅，也將贈送鄉親作為元旦吉祥賀禮。

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