　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮門諾2名元旦寶寶報到！母許願11年終得二寶...取名「許彥」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲提前在元旦當天到來的「許彥」讓爸媽又驚又喜。（圖／門諾醫院提供，下同）

提前在元旦當天到來的「許彥」讓爸媽又驚又喜。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

020年第一天，門諾醫院喜迎2位元旦男寶寶，還有3位產婦待產。其中結婚11年育有1子的高姓夫妻，相隔11年終於有了二寶且提前在元旦報到，夫妻倆開心的說，許了這麼久的願望終於實現，二寶從母性且以「許願」的諧音來命名，取名為「許彥」。
 
相隔了11年終於盼到了二寶報到，凌晨4點生下了2980公克的心肝寶貝，37歲許姓媽媽開心極了！似乎生產的痛早已拋諸腦後，親自給寶寶餵奶、拍背，雖然有些動作稍微忘了，但媽媽很快的找回熟悉感，細心呵護著她與先生盼望許久的寶貝。回想懷孕之初，媽媽一度以為是自己腸胃不好，因為經常胃痛嘔吐，還吃了一個月的胃藥，直到就醫檢查，才確定自己再度懷孕，當下的心情只能以又驚又喜來形容，沒想到隔了11年，這個放在心裡默默許下的願望終於成真。
 
預產期原訂為1月21日，但寶寶確急著在元旦報到，陪在一旁的先生難掩興奮與喜悅，除了心疼老婆懷孕過程歷經2次差點流產的驚險及生產的辛苦，內心更充滿感恩，尤其在2020年的第一天迎接二寶到來，不僅別具意義，也圓了「一家4口」的夢想。高先生說，雖然家庭的經濟將變得更沉重，但他相信老婆與孩子的陪伴就是他最大的動力，未來一定可以克服生活中的難關，讓這個家更幸福和樂。

▲提前在元旦當天到來的「許彥」讓爸媽又驚又喜。（圖／門諾醫院提供，下同）

請繼續往下閱讀...

李姓夫妻的三寶，預估重量超過4000公克，聽從醫師建議盡快在元旦剖腹產，除了生日好記外，也象徵一年新的開始。
 
除了拔得頭籌的許姓婦人在今天凌晨生下元旦寶寶，另一對李姓夫妻則是選擇今天剖腹迎接三寶到來，李先生說前兩胎都是自然產，第三胎因為孩子已足月且預估重量超過4000公克，因此聽從醫師建議盡快剖腹，讓母子都能順利平安。而選擇元旦這天剖腹，除了生日好記外，也象徵一年新的開始，感覺格外有意義。
 
門諾醫院婦產科醫師蔡啟智表示，這幾年不論是元旦寶寶或是國慶寶寶的人數都有下降趨勢，因為大多父母已不再迷信，選擇以自然產方式讓寶寶自己選擇出生時間，有時預產期明明還沒到，寶寶確急著想出來見世面，對父母親來說反而多了驚喜。

不過，醫師呼籲，雖然醫療技術的進步，許多高齡產婦還是能夠順利生下寶寶，但高齡懷孕除了媽媽辛苦，還必須承擔不少風險，因此建議女性朋友把握25至29歲的最佳生育年齡，不僅體力與身體狀況較好，胎兒的發育也更健康。同時提醒孕婦要按時產檢及保持心情穩定，才能開心享受新生命到來的喜悅。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
田馥甄新年報喜訊...曝光「47秒胎動片」！粉絲全瘋了
台中恐怖水泥預拌車「後輪突噴飛」！3車閃不過連環撞釀8傷
「被PTT像殺父仇人般對待」黃暐瀚怒了：10篇文9篇謾罵…沒
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲生日閃婚！女高中生教主「宣布懷孕喜訊」　老公是前經紀人

花蓮門諾2名元旦寶寶報到！母許願11年終得二寶...取名「許彥」

長達半個月！春節「爽休16天」攻略曝　高CP值排休一次看

左鎮噶瑪寺元旦傳佛音 百年南管館閣振聲社雅韻供佛

台中元旦寶寶人數減少！台中婦產醫：2050年全台恐只剩1680萬人

元旦出遊車潮湧現！國5車多時速不到40km⋯恐塞到傍晚

新年新氣象！玉山氣象站掛上嶄新國旗　舊旗「風吹雨淋慘狀」曝光

9萬人排7公里擠爆紫南宮！元旦發放鼠年錢母...高雄男等3天拔頭籌：爽！　

獨／電影《武狀元蘇乞兒》「睡夢羅漢」夢時代跨年　民眾讚爆：真當自己家

習慣挖後排鮮奶！日配員「以為貨架被炸」心累　全年無休吐心聲：容易浪費

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

安心亞台中跨年「胸前拉鍊」險彈開！　「16分鐘不斷電」電音趴non stop

30歲生日閃婚！女高中生教主「宣布懷孕喜訊」　老公是前經紀人

花蓮門諾2名元旦寶寶報到！母許願11年終得二寶...取名「許彥」

長達半個月！春節「爽休16天」攻略曝　高CP值排休一次看

左鎮噶瑪寺元旦傳佛音 百年南管館閣振聲社雅韻供佛

台中元旦寶寶人數減少！台中婦產醫：2050年全台恐只剩1680萬人

元旦出遊車潮湧現！國5車多時速不到40km⋯恐塞到傍晚

新年新氣象！玉山氣象站掛上嶄新國旗　舊旗「風吹雨淋慘狀」曝光

9萬人排7公里擠爆紫南宮！元旦發放鼠年錢母...高雄男等3天拔頭籌：爽！　

獨／電影《武狀元蘇乞兒》「睡夢羅漢」夢時代跨年　民眾讚爆：真當自己家

習慣挖後排鮮奶！日配員「以為貨架被炸」心累　全年無休吐心聲：容易浪費

30歲生日閃婚！女高中生教主「宣布懷孕喜訊」　老公是前經紀人

反滲透法「太看得起中國大陸」　李勘：真有本領在國際就不會挨打

手機也要保暖禦寒！澎澎羽絨衣造型殼超可愛、觸感柔軟好摸

2020年新規定　桃園百貨及購物中心內用禁用免洗餐具

機車訓練教官闖紅燈「跑給警察追」…提告撤罰單　法院判准：監理所錯了

華聞快遞／大陸2019年電影總票房642.66億元人民幣　觀影人次破7億

被指545億建設經費移花接木騙選票　陳亭妃控告童小芸違反選罷法

史上最傻眼退團都在2019年！KPOP大地震－8團解散、27人出走

修絞肉機開關突打開　工人摔進「腹部腳趾輾成碎肉末」流出…同事手抖求救

2020桃園元旦升旗典禮暨健走　鄭文燦：全力推動三支箭計畫

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

性工作者驗出愛滋　竹苗、雲林中鏢

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

101煙火迎2020　《ETtoday》祝新年快樂

酒店妹變「通靈少女」　三太子附身正妹耍萌

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！

跨年接兵單！桃園哥爽喊：不用苦惱了

寶寶半夜哭鬧突安靜　母衝回房間…阿祖說原因：別害怕

即／3:10搖一大下！花蓮4.8極淺層地震

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

3000元炸物被棄單！　老闆跨年夜「免費放送」

兩寶媽叫外送付1070元：他一直跟我對不起　心疼原因曝

紫南宮錢母9萬人排隊綿延7公里　

男童搶走玩具...兒拿回竟被反咬一句　網全怒了

即／悠遊卡驚傳大當機　捷運全線運量破200萬

更多熱門

相關新聞

左鎮噶瑪寺元旦傳佛音

左鎮噶瑪寺元旦傳佛音

欣迎2020新年，台南市左鎮噶瑪噶居寺，元旦於寺中阿彌陀佛18公尺露天微笑大佛巨像前，舉行盛大供佛祈福護生法會為台灣祈福，由洛本天津仁波切中圍主壇，啟修密勒日巴薈供、護生儀軌及舉辦放生法會，邀請有200餘年歷史的府城國寶振聲社演奏，以雅韻供佛，祈求台灣平安。

跨年喝酒1男勸架遭砍　急診室再爆第二波衝突

跨年喝酒1男勸架遭砍　急診室再爆第二波衝突

迎新年！玉山氣象站掛上嶄新國旗

迎新年！玉山氣象站掛上嶄新國旗

元旦陳亭妃瘋玩親子泡泡秀

元旦陳亭妃瘋玩親子泡泡秀

民陣「2020首場遊行」提早起步！

民陣「2020首場遊行」提早起步！

關鍵字：

門諾元旦寶寶許願得子取名剖腹國慶孕婦產檢

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台」傻住

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

一洗澡就炸出蠕動黑蛆！　網揭真面目：牠的幼蟲

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面