花蓮門諾2名元旦寶寶報到！母許願11年終得二寶...取名「許彥」

▲提前在元旦當天到來的「許彥」讓爸媽又驚又喜。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

020年第一天，門諾醫院喜迎2位元旦男寶寶，還有3位產婦待產。其中結婚11年育有1子的高姓夫妻，相隔11年終於有了二寶且提前在元旦報到，夫妻倆開心的說，許了這麼久的願望終於實現，二寶從母性且以「許願」的諧音來命名，取名為「許彥」。



相隔了11年終於盼到了二寶報到，凌晨4點生下了2980公克的心肝寶貝，37歲許姓媽媽開心極了！似乎生產的痛早已拋諸腦後，親自給寶寶餵奶、拍背，雖然有些動作稍微忘了，但媽媽很快的找回熟悉感，細心呵護著她與先生盼望許久的寶貝。回想懷孕之初，媽媽一度以為是自己腸胃不好，因為經常胃痛嘔吐，還吃了一個月的胃藥，直到就醫檢查，才確定自己再度懷孕，當下的心情只能以又驚又喜來形容，沒想到隔了11年，這個放在心裡默默許下的願望終於成真。



預產期原訂為1月21日，但寶寶確急著在元旦報到，陪在一旁的先生難掩興奮與喜悅，除了心疼老婆懷孕過程歷經2次差點流產的驚險及生產的辛苦，內心更充滿感恩，尤其在2020年的第一天迎接二寶到來，不僅別具意義，也圓了「一家4口」的夢想。高先生說，雖然家庭的經濟將變得更沉重，但他相信老婆與孩子的陪伴就是他最大的動力，未來一定可以克服生活中的難關，讓這個家更幸福和樂。

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▲李姓夫妻的三寶，預估重量超過4000公克，聽從醫師建議盡快在元旦剖腹產，除了生日好記外，也象徵一年新的開始。



除了拔得頭籌的許姓婦人在今天凌晨生下元旦寶寶，另一對李姓夫妻則是選擇今天剖腹迎接三寶到來，李先生說前兩胎都是自然產，第三胎因為孩子已足月且預估重量超過4000公克，因此聽從醫師建議盡快剖腹，讓母子都能順利平安。而選擇元旦這天剖腹，除了生日好記外，也象徵一年新的開始，感覺格外有意義。



門諾醫院婦產科醫師蔡啟智表示，這幾年不論是元旦寶寶或是國慶寶寶的人數都有下降趨勢，因為大多父母已不再迷信，選擇以自然產方式讓寶寶自己選擇出生時間，有時預產期明明還沒到，寶寶確急著想出來見世面，對父母親來說反而多了驚喜。

不過，醫師呼籲，雖然醫療技術的進步，許多高齡產婦還是能夠順利生下寶寶，但高齡懷孕除了媽媽辛苦，還必須承擔不少風險，因此建議女性朋友把握25至29歲的最佳生育年齡，不僅體力與身體狀況較好，胎兒的發育也更健康。同時提醒孕婦要按時產檢及保持心情穩定，才能開心享受新生命到來的喜悅。

►我沒有遲到，是時間遲到了！