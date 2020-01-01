跨年夜同桌喝酒竟開嗆...勸架男被砍見紅　急診室探視再爆「網內互打」

記者邱中岳／台北報導

2020年元旦凌晨1群男子在梧州街飲酒時爆發衝突，其中1男出面勸架遭砍送醫，但一夥人到醫院探視勸架男又爆發第二波衝突，警方到場時還被其中1人推擠，另名男子則嗆警三字經，事後雙雙遭警方帶回偵辦。

警方調查，元旦凌晨一夥人在萬華區梧州街喝酒，其中18歲的男子與另名同夥的男子爆發口角，竟持刀攻擊對方，但不小心砍傷出面勸架的26歲高姓男子，高男腿部中刀後由警消送醫救治，但雙方人馬又聚集到台大醫院急診室，再爆第2波衝突。

▲元旦一群人同桌飲酒爆發衝突，1名勸架男遭砍傷送醫，一群人探視又爆第二波衝突。（圖／畫面翻攝自臉書《爆料公社）

50歲的沈姓男子以及22歲的胡姓男子等8人，在元旦清晨7時許到台大急診室探視遭砍的高男，但8人因細故在醫院內發生口角爭執，急診室人員上前勸說仍未平息，院方緊急通知警方到場。

據了解，萬華分局當時將一夥人帶回派出所，雙方互不提告，警方依照《社會秩序維護法》送辦，但沒想到雙方又到急診室探視勸架男子時再度爆發衝突。

▲警方獲報到台大醫院時，其中1名男子怒嗆警三字經，另名男子則動手推警，雙雙遭帶回偵辦。（圖／畫面翻攝自臉書《爆料公社）

警方到場後，沈姓男子與胡姓男子因酒醉仍不斷向警方叫囂，胡姓男子對警方怒嗆「X你娘」，而沈姓男子則動手推擠前來處理的派出所警員，最後2人雙雙被壓制帶回派出所。

警方還在胡男身上找出一把折疊刀，訊後將依妨害公務、《社會秩序維護法》等罪嫌送辦。

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