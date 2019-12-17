人臉辨識系統立功　新市警助老翁返家

▲台南市善化警分局新市分駐所所長楊宗浩、警員邱泓仁、楊忠霖，發現該老翁疑似迷途找不到回家的路，經以人臉辨識系統查明身分，通知家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局新市分駐所所長楊宗浩、警員邱泓仁、楊忠霖，17日凌晨執行巡邏勤務，於新市區中正路發現有一位老翁獨自徒步在街道，經警主動上前關懷，發現該老翁疑似迷途找不到回家的路，經以人臉辨識系統查明身分，通知家屬平安領回。

警方說，老翁無法說出自己的住處及姓名，僅重複說著「我要去新化找朋友」等語，警員邱泓仁利用人臉辨識系統，發現有1筆失蹤人口資料與老翁相符，劉姓老翁（76歲，住高雄市田寮區），並立即通知家屬前來帶回。

經查老翁自稱他是於16日下午3時許，由自宅駕駛自小客車欲前往新化找朋友，他也不知為何會自新化徒步了3公里走到新市，其妻到分駐所後非常感謝警方，她也沒想到會走那麼遠，幸好有警察熱心協助，讓其能安全返家。

善化警分局新市分駐所所長楊宗浩呼籲，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，切勿讓其單獨外出，如欲避免類似情形發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話的聯絡卡片，以利警方快速聯繫到家屬。