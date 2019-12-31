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社會 社會焦點 保障人權

騎士肇逃畫面曝光！男子橫越馬路被撞…後方機車高速「輾爆」他的頭

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記者陳雕文／新北報導

2次輾壓…新北市中和區一名男子於31日凌晨橫越景平路，結果被一輛機車撞倒，騎士慌張把車牽起後加速逃逸，一旁的保全見狀趕緊報案，還擺放交通錐作為警示，但後方一輛機車疑因速度過快，注意到路況時已來不及剎停，輾過倒地男子的頭部後摔車，地面血跡斑斑怵目驚心，警方正深入釐清案情中。

▲▼肇逃。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲機車即將撞上行人。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，62歲李姓男子在景平路268號前，自外側車道往中間車道行走，遭到機車撞擊雙雙倒地，騎士扶起車輛後即加速逃逸，留下奄奄一息的李男，一旁的保全見狀趕緊報案，並拿交通錐警示，但李男還是被後方機車輾過頭部，當場慘死。

▲▼肇逃。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲機車與行人在撞擊後皆倒地，後來騎士急忙牽車逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

不慎輾頭的機車失控倒地滑行，18歲王姓騎士恥骨骨折、兩腿擦傷、右手小掌擦傷，送醫後無生命危險；警方連夜調閱監視器，還原事故前後撞擊過程及相關肇事人，已通知涉嫌肇逃之機車車主鍾女到案說明。

▲▼新北市中和景平路31日凌晨3時許死亡車禍肇逃。（圖／記者游宗樺攝）

▲李男遭機車撞擊後倒地，騎士肇事逃逸，造成李男遭另一部機車輾爆頭部慘死。（圖／記者游宗樺攝）

中和警方表示，除了將2名肇事人依刑法過失致死罪嫌移送，涉嫌肇事逃逸之駕駛會再依道路交通管理處罰條例第62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據」規定告發，處3千到9千元罰鍰；致人重傷或死亡而逃逸者，可吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

▼男子身體某部位骨頭飛落一旁地面。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新北市中和景平路31日凌晨3時許死亡車禍肇逃。（圖／記者游宗樺攝）

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