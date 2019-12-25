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搶票倒數！台鐵春節加開271班車　1/2凌晨起陸續開搶

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▲▼台鐵,火車,月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵春節加開271班車。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為明年春節假期疏運需求，規劃自明年1月21日至30日共10天的春節疏運期，全縣共加開271列車、加掛977輛車，明年1月2日凌晨0時起可訂東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）；1月3日凌晨0時起可訂西部幹線對號車票；1月4日凌晨0時起可訂8班東部實名制列車。

台鐵局表示，春節疏運期間共加開271列車，其中東部幹線（含南迴線）加開自強號114列、莒光號45列、復興號36列，共計195列次；西部幹線加開自強號31列、莒光號17列、復興號及區間車28列，共計76列次。

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台鐵局表示，自明年1月2日0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月3日0時起可訂西部幹線對號列車、1月4日0時起可訂春節加開之8班東部幹線實名制列車。

▲▼台北車站人潮。（圖／季相儒記者攝）

▲台北車站人潮。（圖／季相儒記者攝）

台鐵局表示，春節加開的8班東部幹線實名制列車，將於明年1月22日、23日、28日及29日開行。另外還有7班常態性花東實名制列車，花東居民可於1月2日至4日陸續訂票，預訂1月16日至30日間的車次車票，未訂完的車票將於1月5日起開放一般旅客訂票。

台鐵局表示，7班常態性實名制列車包括花蓮為206次（週六行駛）、207次（每日行駛）、238次（週一至六行駛）及240次（週日行駛）；台東為405次（週六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛）。

另外，為紓解國道5號壅塞情形並強化東線運能，明年1月23日至1月29日間，將加開樹林=宜蘭=花蓮復興號，疏運臺北=宜蘭=花蓮間返鄉、出遊旅客，並提供北＝宜100元、北＝花200元優惠票價。台鐵另將於1月22日、28日離峰時段推出7折紅眼列車，以紓解尖峰時段人潮。

▲▼台鐵,火車,月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵春節加開台鐵春節加開271班車。（圖／記者李宜秦攝）

另花蓮縣政府及台東縣政府各申請4列次及6列次返鄉及返工專車，共計開行10列次。台鐵局提醒，自1月21日至1月30日止暫停發售親子車廂車票，以一般車廂方式售票。

為嚇阻訂票黃牛，台鐵局與鐵路警察局合作，成立「淨網專案」，若發現訂票異常，將依法追查，按張數可處每張車票價格5到30倍的罰鍰，虛偽資料等另可處5年以下有期徒刑或300萬元以下罰金。台鐵局強調，該局訂票網站、官方版「台鐵e訂通」APP訂票、超商及語音訂票，皆經過系統驗證碼認證，建請使用以上訂票方式，以確保權益。

▲▼台鐵春節加開台鐵春節加開271班車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵春節加開台鐵春節加開271班車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵春節加開台鐵春節加開271班車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵春節加開台鐵春節加開271班車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵春節加開台鐵春節加開271班車。（圖／台鐵提供）

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