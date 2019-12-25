春節搶票大戰！高鐵車票凌晨開賣「一小時狂銷近39萬張」

▲高鐵,高鐵公司。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

明年春節有7天連假，高鐵公司規劃自1月21日至1月30日為春節疏運時段，共加開424班次列車（南下213班、北上211班），較平常增加3成運能，10天共提供1793班次列車。春節車票於今（25）日凌晨開搶，高鐵公司表示，4分鐘即賣出7.5萬張票，截至今早8時，已售出46.7萬張票。

高鐵公司於春節疏運期間，仍維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。今日凌晨開放搶票，旅客預訂狀況踴躍。

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高鐵公司指出，今開放訂位後4分鐘內即成功完成7萬5千餘張車票訂位、15分鐘內完成16萬4千餘張訂位、32分鐘內完成23萬9千張訂位、60分鐘內完成38萬8千多張訂位。截至25日上午8時止，總訂位數已達46萬7千多張。

高鐵公司表示，開放訂位期間，有專人隨時監測售票狀況，系統運作正常，各訂票通路維持正常訂票效率，並無塞爆等情形。

高鐵公司提醒，旅客須於3日（含訂票當日）內付款完畢，逾期未付款之座位將重新釋出。未訂到理想班次之旅客，可於三日後再次嘗試訂位。

▲春節期間各大交通車站人潮都會十分龐大。（圖為台北車站人潮／季相儒記者攝）