澳門難脫賭場形象！路透：深圳將成金融中心　沖淡香港重要性

▲北京政府希望將深圳打造成新的金融中心。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

香港「反送中」示威持續超過半年，嚴重打擊香港經濟成長，除此之外，也阻礙了中國企業進入國際市場的大門。過去北京政府曾經試圖將深圳打造成香港的「替代品」，不過未徹底實行導致失敗，而香港示威也讓北京重新考慮這項計畫，來沖淡香港的重要性。

香港示威過後，民主派在香港區議會選舉獲得壓倒性勝利，顯示出香港居民和政府已逐漸呈現對立。路透社指出，中國國家主席習近平仍需想辦法「與香港和好」，因為嚴厲的打擊行動已經損害了香港金融中心的地位，而香港也是當地企業唯一能夠帶入強勢貨幣的地方。

身為另一個特別行政區的澳門，在20日舉行了回歸20年大會，習近平也赴澳門與會，並提出許多新的金融措施，包含鼓勵澳門銀行在內地設立機構、支持內地融資租賃企業落戶澳門等，試圖將澳門發展成新的金融中心。不過路透社認為，澳門長久以來與賭場畫上等號，一時之間很難克服信譽和結構性的挑戰。

▲澳門難脫賭場形象。（圖／CFP）

相較之下，距離香港只有一海之隔的深圳是最好的選擇，因為該地擁有價值3.3億美元的證券交易所，以及成熟的機構投資人。北京政府1992年就在深圳設立了以港元計價的「B股市場」，2015年又成立了測試用的資本戶特區，但政策始終無法徹底執行。

如果真的要讓深圳複製香港的金融地位，就必須進行徹底的改革，分隔兩地的經濟邊界，包含深圳的部分股市、港口與機場，都必須確實北移。這也意味著深圳的人民幣必須像香港一樣．可以兌換為外幣；首次公開募股（IPO）能夠以人民幣或港幣計價；為了吸引外資．也要放鬆簽證與審查制度。

路透社認為，若無法做到以上改革，就無法讓任何沿海城市，能夠真正成為香港的替代品。

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